El Valencia negocia la llegada del groguet Danjuma para reforzar su delantera

El Valencia intensifica su actividad en el mercado antes de la presentación en el Trofeo Naranja. Ron Gourlay, el CEO de fútbol, ha acelerado los movimientos. Primero cerró los acuerdos para la renovación de los tres canteranos clave (Javi Guerra, César Tárrega y Diego López), conversaciones que empezó el diez de julio. Como contó COPE, las tres están a falta del visto bueno de Singapur para hacerse oficiales de forma inminente. El jueves por la tarde se hizo oficial la incorporación del pivote francés Baptiste Santamaría hasta 2027. A mediodía del viernes se espera la llegada a Manises de Filip Ugrinic, mediocentro ofensivo suizo del Young Boys, nombre desvelado por COPE.

Ahora el máximo responsable deportivo está manos a la obra con un refuerzo estrella para el ataque. Según ha adelantado el diario Marca y ha podido confirmar nuestra redacción, Arnaut Danjuma es uno de los elegidos. El futbolista pertenece al Villarreal y acaba contrato con el club groguet en 2026. De hecho en esta pretemporada ha marcado dos goles, uno ante el Basilea y otro ante el Arsenal en el Emirates.

En la Cerámica nunca acabó de convencer y fue cedido al Everton, Tottenham y Girona en las últimas campañas, aunque sus números son bastante buenos de amarillo: 24 dianas en 54 partidos. Danjuma, a sus 28 años y después de esas tres cesiones, ve con buenos ojos jugar la 25/26 en Mestalla. Ahora es cuestión de que los clubes y el futbolista se pongan de acuerdo. Las negociaciones están bastante avanzadas. Con su fichaje, de concretarse, el Valencia daría un salto evidente. Potente al espacio, con buen disparo con ambas piernas, el holandés puede jugar en banda izquierda a pierna cambiada o en punta. Aún faltaría el nueve estrella, para saciar las prioridades de la lista de Carlos Corberán, que contó COPE el 28 de julio.