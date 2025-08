El Valencia CF negocia el fichaje de Filip Ugrinic

El Valencia CF negocia con el Young Boys de la liga suiza para el fichaje del centrocampista Filip Ugrinic. Según ha podido saber Deportes COPE Valencia, la negociación está bastante avanzada y podría cerrarse en los próximos días. El internacional suizo acaba contrato en junio de 2026 por eso el conjunto helvético está abierto a traspasar al jugador, a pesar de que ha sido bastante protagonista en cuanto a su participación de la temporada pasada.

Corberán quiere dar competencia a la sala de máquinas y el Valencia CF tiene encauzados los fichajes de Baptiste Santamaría, tal y como avanzó Superdeporte y Filip Ugrinic. El primero es un pivote francés procedente del Stade de Rennais de la Ligue 1 de Francia. El segundo es un centrocampista ofensivo suizo, procedente del Young Boys de la Super League suiza. Ugrinic es internacional con su país y ha disputado un total de 210 partidos en la máxima categoría del fútbol helvético en los que ha marcado un total de 22 goles. Tiene 26 años y la temporada pasada fue titular en todos los partidos que el Young Boys disputó en la fase de grupos de la Champions League. Acababa contrato en junio de 2026.

Young Boys Ugrinic, celebrando un título

Con estas dos incorporaciones, la nómina de refuerzos asciende ya a cinco futbolistas. Agirrezabala, Raba, Copete y ahora, Santamaría y Ugrinic. Para el técnico, es necesario todavía un extremo zurdo y dos delanteros. Iván Azón es una opción para completar la nómina de atacantes, pero su llegada está en stand by mientras el club acelera en encontrar un 9 titular, la verdadera “obsesión” de Corberán para apuntalar su once. Gourlay busca en el mercado Premier y en la carpeta de opciones de LaLiga siguen estando Borja Iglesias, Larin o, incluso, Umar Sadiq. Si quedara dinero y Fair Play, cosa harto difícil si no salen Guillamón, Canós, Cenk o Fran Pérez, el técnico querría abordar también la llegada de un lateral derecho que de minutos de relevo a Foulquier mientras se recupera de su importante lesión, Thierry Rendall.