En Valencia 'Con fina desobediencia'

"Valencia es una de las capitales españolas con mayor número de chavales federados que juegan al rugby. A la altura de Madrid o Barcelona y no muy lejos de Valladolid que es la cuna nacional de este deporte", con esa tarjeta de presentación llegó a la capital del Turia el periodista Fermín de la Calle (Jerez, 1973) para presentar su nuevo libro titulado 'Con fina desobediencia' en el que repasa anécdotas y leyendas de manera más o menos cronológica relacionadas con el rugby en cualquier punto del planeta.

Para empezar, la explicación del título escogido que se remonta a los anales de este deporte, cuando tal y como se cuenta de manera oficiosa, en 1823 William Webb Ellis tomó la pelota en sus manos y, con fina desobediencia de las reglas del fútbol, echó a correr anotando un gol y dando así origen al juego del rugby.

En el libro se recogen un sinfín de anécdotas sobre el rugby alrededor del mundo

Pero hay un sinfín más. Por ejemplo la que tiene como protagonista a un príncipe ruso que dejó boquiabiertos a 72.000 espectadores que llenaban a rebosar un estadio o la peculiar forma de creación de la federación inglesa de rugby, para la que estaban convocados 23 clubes y sólo 21 llegaron a la cita.

Según explica el propio Fermín de la Calle el libro "está pensado no sólo para que se acerquen los aficionados al rugby, si no que los que no lo conocen, también lo hagan y disfruten de lo que significa este deporte a través de muchas historietas".

El campo de Cuatre Carreres 'Jorge Diego Pantera' acogió la presentación del libro

Con prólogo de Michael Robinson, la presentación tuvo lugar en un emblemático espacio: el campo 'Jorge Diego Pantera' del polideportivo Cuatre Carreres, rememorando a uno de los grandes promotores de este deporte en esta ciudad.