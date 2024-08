El Valencia CF, a la cola del mercado en LaLiga

La situación económica de la mayoría de los equipos de LaLiga es muy delicada. Al margen de Barcelona, Madrid, Atlético y Athletic, todos los clubes han vendido más de lo que han fichado, con tres excepciones: el Celta, que ingresará en el próximo verano el grueso de la venta de Strand Larssen al Wolverhampton; el Valladolid, que ha incorporado a siete jugadores, y el Valencia CF.

El del Valencia es un caso particular porque es el único club en toda la competición que todavía no ha ingresado ni un euro por la venta de algún jugador a día de hoy. La fallida operación de Javi Guerra rumbo al Atlético de Madrid la pasada semana tiene parte de la culpa de este dato, pero cierto es que a doce de agosto todavía el Valencia no ha vendido a ningún jugador. Guerra y Mamardashvili están en el escaparate desde que acabó la temporada, pero la realidad es que a cinco días de que arranque la competición, los dos apuntan a ser titulares el sábado en Mestalla ante el Barça.

El de Mestalla es el club que menos dinero ha movido en la relación ventas-fichajes. Con la llegada de Dimitrievski, Rafa Mir y Dani Gómez sólo se han invertido 150.000€ en el pago de la cesión del atacante al Levante UD. Esta cifra tan solo la supera el Rayo Vallecano, que todavía no ha gastado ni un euro en fichajes.

Por delante quedan los días más frenéticos de mercado, con muchos frentes abiertos que probablemente reviertan estos datos -especialmente los de ventas- pero la situación no es, ni mucho menos, ilusionante. El valencianista no puede sorprenderse, lamentablemente, de lo que está ocurriendo. Lim calca su hoja de ruta mercado a mercado. Aprovechar alguna oportunidad, llámese Pepelu la temporada pasada o Dimitrievski en esta. Fichajes low cost a través de las fórmula de cesión y el resto esperar una gran venta que salde la balanza en positivo a favor de los ingresos. Y si suena la flauta la última semana con alguna que otra cesión, bienvenido sea. A Baraja le toca rezar, o cruzar dedos, como el año pasado, para esperar el extremo que le hace falta, como mínimo, para completar su plantilla. El club mientras tanto, cruza los dedos para que la gran venta presupuestada llegue y nivelar el balance económico. Quedan veinte dias para que Lim sorprenda a todos o, un año más, acabe decepcionando a la gran mayoría del valencianismo ante su pasotismo ante los mercados de fichajes.