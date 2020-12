El Valencia cierra 2020 en la UCI

Hay algo que nadie puede dudar de Javi Gracia y es que arriesga, va al límite. Su apuesta por el once en Los Cármenes es una prueba más de ello. Habrá quien piense que lo hace con red. Si pierde, si lo tiran, conseguirá lo que estaba buscando. Mejor dicho, lo que buscó en octubre cuando amagó con marcharse. Solo que esta vez, lo haría cobrando. La interpretación es libre y cada cual tendrá la suya. También es posible el escenario de que el técnico ande probando todavía. La ausencia de Racic provocó la apuesta de tres centrales ante el Sevilla. No funcionó. En Granada y sin Paulista, vuelta al 4-4-2 pero con sorpresas. Sin Maxi arriba. Sin Yunus en banda. Con Esquerdo titular. Si estuvieras en pretemporada, diríamos que todo es lógico, pero llevamos dieciséis jornadas y la situación no invita a experimentos.

Y ya que hablamos de riesgos, jugar con Mangala y Diakhaby es lo mismo que vendarle los ojos a un funambulista sin red. Cada aproximación al área era poco más que una lotería en los rechaces de sus centrales. A los catorce minutos, Kennedy aprovechó el regalo. Los centrales fuera de sitio, Jaume participó en la fiesta echándose al suelo con manos blandas. 1-0. Anulado por el VAR, afortunadamente en una decisión de Cordero Vega de las que desacreditan el fútbol con la entrada de la tecnología. Una pugna entre Foulquier y Jason se interpreta como falta en la acción anterior al gol, cuando la acción es tibia, tirando a nada.

Gameiro y Cheryshev, protagonistas del primer gol

En el minuto 25, la tuvo Gameiro. El francés creyó en un balón largo, la peleó, la ganó en carrera al defensor. Lástima que el disparo lo desvía en el primer palo el guardameta Rui Silva. También atrapa el rechace de cabeza de Guedes, muy flojo a las manos del portero portugués.

Los primeros 20 minutos fueron de dominio andaluz, pero, a partir de entonces, el Valencia llevó el partido al ida y vuelta y ahí se encontró cómodo con acciones de peligro. Gameiro fue incisivo en el área. Lo fue madurando y en el minuto 35, una contra llega a la banda izquierda para que Cheryshev la ponga dura al corazón del área pequeña donde los listos cobran ventaja. Es lo que hizo Gameiro para adelantarse al defensor y meter la punta de la bota para adelantar a los de Gracia. Entre tanta estadística negativa para los valencianistas esta temporada, hay una muy positiva: tiene gol, eficacia máxima. Con pocas ocasiones, transforma, algo de lo que adolecía en campañas anteriores. 0-1 y superior en ocasiones.

Pero en el descuento de la primera parte, Gameiro se convierte en el protagonista total del primer acto. Falta desde la frontal, disparo durísimo de Kennedy, se abre la barrera y el francés desvía la pelota convirtiendo en gol, una pelota que iba alejada de los tres palos de la portería de Jaume. 1-1 y a los vestuarios.

Jaume se vio indefenso en el gol del Granada

En la segunda mitad se repite el guión. Partido sin control. Sin centro del campo. Sujeto a la suerte de una contra. El Valencia sigue cómodo en ese escenario. Pero el riesgo, aún asumido, es riesgo. Jaume, con un paradón, ahora sí, saca un centrochut que iba directo a la escuadra y para dentro.

En el 65, Diakhaby hace su regalo habitual de cada partido. En una acción sin aparente peligro, ofrece una oportunidad al atacante que dispara cruzado a portería. Luego Jaume saca una parada de balonmano para desviar con el pie una pelota que entraba por el palo corto. El Granada crece, el Valencia se apaga. Todo con veinte minutos todavía por delante.

Y en ese momento, Jason completa una actuación para olvidar. Una más en el Valencia. Con amarilla, provoca la segunda y expulsión en una chiquillería. Quizás muy fino hila el árbitro, pero con una amarilla, entrar en eso es jugar con fuego en medio del Amazonas. Incomprensible que Gracia no reaccionara antes con la sustitución del jugador gallego. El circo lo completa Guedes que se auto expulsa con una roja directa por protestar al árbitro. En dos minutos, el Valencia se queda con nueve jugadores y mucho tiempo para remar a contracorriente.

Domingos Duarte se une al despropósito y se auto expulsa para cortar un avance de Manu Vallejo en el centro del campo. Roja directa. Diez para nueve, como en el cole. En realidad, el partido se pareció mucho a un partido de patio de colegio. Descontrolado casi desde el pitido inicial. En el tramo final, el ímpetu habitual de Manu Vallejo hizo albergar esperanza a los valencianistas. El gaditano cuando sale lo deja todo, eso es incuestionable. Pero no fue suficiente.

A tres del final, centro lateral desde la derecha. Gayá está tocado y no acierta a cerrar el centro. Jorge Molina se adelanta en el primer palo, Mangala y Diakhaby a lo de siempre, mirando. El cabezazo es inapelable al fondo de la red. Remar buscando un punto como mínimo, para morir en la orilla.

El Valencia cierra 2020 con puntos de descenso. Tres victorias y seis derrotas en dieciséis jornadas de competición. El mercado de fichajes se abre en dos días y Peter Lim tiene en sus manos darle oxígeno a un enfermo que duerme en la UCI.