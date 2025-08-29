El Valencia CF ficha a Víctor Fernández para su cantera

El Valencia CF firma a Víctor Fernández Jr procedente del Levante UD. El mediapunta de 2007 llega cedido con opción de compra a la entidad de Mestalla. Tendrá ficha juvenil aunque se cuenta que tendrá dinámica del filial de Miguel Ángel Angulo. La citada opción de compra es una pequeña cantidad , equivalente a la parte de la ficha del jugador que abona este año el conjunto granota, además de un porcentaje de futura venta y bonus por objetivos.

A sus 17 años, Víctor Fernández, hijo del mítico exfutbolista del Valladolid, llegó el verano pasado a Orriols tras formarse en la cantera vallisoletana. El joven mediapunta se comprometió con el club granota hasta junio de 2028 y ya tuvo la oportunidad de entrenar durante la pretemporada con el primer equipo del Levante UD. Debutó en competiciones oficiales, tanto en Liga (un minuto en la victoria 4-2 contra el Almería) como en la Copa del Rey (45 minutos en la derrota 4-1 contra el Pontevedra), defendiendo los colores del conjunto granota. Ahora, como ha contado La Grada y ha podido confirmar COPE, jugará de blanquinegro en busca de un hueco en el primer equipo a futuro.

Mientras, la opción de firmar a Buba Sangare se cayó porque la Roma no quiere dejar salir al futbolista. El Valencia CF busca todavía laterales derechos con proyección primer equipo, pero es muy complicado encontrarlo con los pocos días que quedan de mercado. De momento, Corberán no deja salir a Rubén Iranzo al Celta Fortuna pese a la evolución física de Thierry. La no llegada del lateral de la Roma dificulta su salida, aunque es una situación todavía por resolver. Al margen de eso, al filial todavía le queda a esta hora una ficha disponible y está atento a situaciones de mercado.