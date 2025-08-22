El Valencia CF negocia por Buba Sangaré

El Valencia CF negocia con la AS Roma la cesión con opción de compra del lateral diestro de la generación 2007 Buba Sangare. No es una operación sencilla, ya que los italianos piden una precio alto en la cláusula de compra y la intención de los de Mestalla es firmar un '2' que pueda tener recorrido en el primer equipo, no solamente para cubrir esta temporada. La fórmula prevista para esta campaña es que pudiera tener ficha de filial, para competir con los de Angulo cuando Corberán no lo necesite. La idea es que Buba estuviera en el día a día a las órdenes del técnico de Cheste, siempre con el ojo puesto en la evolución física de Thierry.

Como os contamos en el mercado invernal en COPE, ese era el perfil que ya buscaba el Valencia CF entonces. Todavía no había renovado Foulquier hasta 2027 y a Thierry le faltaba mucho para volver. Se miraron jugadores como el propio Buba, Jesús Fortea (Real Madrid), Héctor Fort (Barcelona) y algún internacional más, pero ninguna de las opciones fue viable. Al final el Valencia CF acabó firmando cedido a Max Aarons. Como informó Superdeporte y pudo confirmar este medio, este verano se tenía intención de volver a la carga a por ese perfil, incluso tras la renovación de Foulquier. En esas, las partes se encuentran negociando, pero no será una operación sencilla.

Su llegada vendría aparejada del 'OK' a Rubén Iranzo para marcharse al Celta Fortuna. El lunes os contamos en COPE que los vigueses le llevan esperando desde el comienzo del mercado y lo siguen haciendo a falta de diez días. Corberán cerró su salida con la marcha de Mosquera y ante las dudas con Thierry. Ahora, pese a que Thierry asegura que estará para después del parón de septiembre, el técnico sigue sin querer desprenderse de Iranzo, pues entiende que es la mejor alternativa que tiene para seguir trabajando con ellos y poder jugar si lo requieren las circunstancias. Aunque se ha demostrado que el club no ha apostado por él desde que debutara con Bordalás. Entre tanto, el Valencia CF busca ese perfil joven, al que hacíamos referencia anteriormente, que no suponga un gran gasto y que, al mismo tiempo, vaya perfilando a medio plazo el lateral diestro, ya que Thierry termina contrato en 2026.

Buba Sangaré, criado en la cantera del Levante UD, fichó el pasado verano por la AS Roma. El ilicitano es el debutante más joven de la historia de los de Orriols. Ha sido además internacional con las categorías inferiores de España desde la Sub-15 hasta la Sub-19, siendo en noviembre de 2024 su última convocatoria.