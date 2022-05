El Valencia cae en picado en LaLiga

Tres goles a la contra en el segundo tiempo, los dos primeros cuando mejor estaba el Valencia, dieron al triunfo a un Betis que manejó mejor el partido y supo neutralizar al rival en el segundo periodo para cerrar una victoria indiscutible y que le confirma en Europa tras un final demoledor.



Después de una primera mitad anodina por parte de ambos conjuntos, el Valencia mejoró después del descanso, pero en una acción aislada llegó el gol de Willian José, tras el que los futbolistas del conjunto local insistieron en su fútbol de ataque y, aunque pusieron cerco a la meta bética, no hubo claridad en ninguna de sus acciones de ataque. Los minutos finales fueron de presión local hasta que Canales cerró el encuentro en un contragolpe previo al 0-3, que llegó en la siguiente jugada, obra de Borja Iglesias.



La primera parte fue de muy baja calidad: sin ritmo, sin intensidad y sin ocasiones de gol, algo que se presumía podía pasar en un Valencia que nada tenía en juego, pero no el Betis, que mantenía sus remotas posibilidades de ser cuarto y que, sobre todo, debía estar pendiente de no perder su actual quinto puesto.









El Valencia sorprendió por su falta de aplicación, con infinitas pérdidas de balón en situaciones ventajosas, sobre todo en el centro del campo, una circunstancia poco habitual en este equipo que, sin exquisiteces en el juego, siempre se ha mostrado comprometido y luchador a lo largo del campeonato.



Por lo que respecta al Betis, a pesar de tener algo más de manejo de balón en la medular, no se le vio como un equipo necesitado de puntos y, por momentos, dio la sensación de que se conformaba con manejar el partido a la espera de tener una opción ante un equipo que se mostraba inofensivo.



Así, no hubo opciones de cara a puerta por parte de ninguno de los dos equipos excepto una falta directa que Canales, pasada la media hora de juego, envió a las manos de Mamardshivili. Con este panorama, el partido no dio de sí más que para llegar a su ecuador sin nada que entretuviera al espectador, a la espera de que la segunda mitad diera algo más de sí.



Poco cambió el encuentro en los primeros compases de la reanudación, aunque el Valencia se mostró algo más fresco que hasta entonces con la entrada del joven Yellu por Racic, sin que ello supusiera un cambio diametral en el encuentro.





Yellu jugó su tercer partido con el primer equipoVCF





Sin embargo, la primera aproximación del Betis concluyó en gol tras una buena combinación en ataque que resolvió Willian José (m.57). El Betis había aprovechado su primera oportunidad para cobrar ventaja.



El Valencia se mostró más ofensivo tras el gol y su técnico, José Bordalás, buscó poder ofensivo con la presencia de Guedes y Maxi Gómez y una defensa de cuatro. Pese al gol en contra, el equipo ofrecía una imagen distinta a la de los primeros 45 minutos, aunque el Betis se defendía con mucho orden y cifraba al contragolpe la posibilidad de cerrar el choque con un segundo tanto.



El Valencia quería y no podía a pesar de que sus jugadores tenían más movilidad y el equipo era más incisivo ante un Betis que daba la sensación de tener bastante con centrarse en frenar las llegadas de los futbolistas locales.



A medida que pasaban los minutos, el equipo de Manuel Pellegrini estaba cada vez más encerrado en su área, pero el conjunto de José Bordalás era incapaz de ver puerta y en una contra Canales, de buen zurdazo, cerró el partido. Borja Iglesias aún tuvo tiempo de convertir la victoria en goleada.

Mamardashvili tuvo poca incidencia en los goles del BetisVCF





Ficha técnica:



0 - Valencia: Mamardashvili, Thierry Correia (Maxi Gómez, m.63), Foulquier, Diakhaby, Alderete, Jesús Vázquez, Ilaix, Racic (Yellu, m.46), Carlos Soler (Msuah, m.88), Hugo Duro (Cheryshev, m.88) y Bryan Gil (Guedes, m.63)



3 - Betis: Rui Silva, Sabaly, Bartra, Pezzella (Edagr, m.80), Álex Moreno (Miranda, m.72), Guido Rodríguez, Willian Carvalho, Fekir (Joaquín, m.72), Canales, Rodri (Juanmi, m.63) y Willian José (Borja Iglesias, m.80)



Goles: 0-1, m.57: Willian José. 0-2, m.87: Canales. 0-3, m.89: Borja Iglesias.



Árbitro: Del Cerro Grande (comité madrileño). Amonestó por el Valencia a Alderete (m.32) y por el Betis a Canales (m.45) y Bartra (m.83)