El Valencia Basket sufre más de la cuenta

Un irregular Valencia Basket aprovechó el regalo de cuatro malas acciones en el tramo final del Casademont Zaragoza para inclinar de su lado (81-79) el encuentro que les enfrentó este domingo en la Fonteta. Los visitantes, tras la destitución de Jaume Ponsarnau, mostraron una buena reacción en cuanto a capacidad de lucha y también muchos problemas de ejecución en los minutos decisivos, pero, aún así, tuvieron un último tiro para ganar por parte de Jordan Bone.



Bastó cierta actividad sin demasiado acierto del Valencia Basket en el inicio para minar la maltrecha confianza del Zaragoza. Tampoco un tiempo muerto de Aleix Duran cambió la dinámica de un equipo en el que sólo Adam Waczynski tenía una mínima idea de cómo encontrar el camino al aro.



Los locales afrontaron el choque con sólo un base de la primera plantilla, Martin Hermannsson, y su descanso y la segunda falta del canterano Guillem Ferrando permitió ver la tercera opción de Joan Peñarroya para esa posición, algo importante porque los problemas físicos de Sam Van Rossom y Nenad Dimitrijevic pueden durar semanas. Fue el escolta Klemen Prepelic y el esloveno, buen pasador, se apañó con solvencia (27-17, m.14).



Viendo el partido controlado, el Valencia levantó el pie, perdió tensión y el Zaragoza adelantó su línea defensiva y aceleró sus ataques para, de la mano de Jordan Bone, recuperar opciones antes del descanso con un parcial de 3-12 (38-34, m.20).



Se entregó en la reanudación el Zaragoza a Bone para tratar de culminar la remontada y los puntos del estadounidense le permitieron empatar el choque. Duran arriesgó y le dio descanso junto a Omar Cook, y la jugada le salió bien porque se activaron Matt Mobley y Dino Radoncic y pusieron a su equipo por delante (49-52, m.26). Los fallos de los locales desde la línea de tiros libres ayudaron.



La dirección de Ferrando despertó al Valencia antes del inicio del último parcial. Fue decisiva su conexión con Mike Tobey en el bloqueo directo para que el interior estadounidense se abriera a tirar o descolgara hacia adentro (63-54, m.30). La sociedad con el interior estadounidense no funcionó tan bien con Hermannsson y el Zaragoza pudo reducir distancia pese a que Duran castigó con unos minutos de banquillo a Bone casi nada más regresar a la cancha (66-66, m.34).

Martin Hermannsson sólo anotó tres puntos







Con el choque empatado, cuatro malas decisiones del Zaragoza, una pérdida de Hlinason, otra de Bone y otra de Cook, y un mal tiro de San Miguel dieron la iniciativa en el marcador a los locales pese a su evidente falta de ideas y de acierto.



Pero Bone se empeñó en pelear por la victoria hasta el final y con varias acciones espectaculares se benefició de dos fallos de Bojan Dubljevic en los tiros libres que dieron al estadounidense la oportunidad de lanzar un triple en carrerasobre la bocina que pudo cambiar el partido.



- Ficha técnica:



81 - Valencia Basket (19+19+25+18): Hermannsson (3), Puerto (4), López-Arostegui (10), Pradilla (14), Tobey (13) -cinco titular- Prepelic (21), Ferrando (1), Dubljevic (4), Jiménez (-), Rivero (7) y Labeyrie (4).



79 - Casademont Zaragoza (11+23+23+22): Cook (-), Bone (27), Waczynski (6), Thompson (2), Radoncic (6) -cinco titular- San Miguel (5), Mobley (12), Yusta (8), Vanwijn (3), Font (-), Fernández (-), Hlnason (10).



Árbitros: Caballero, Sánchez Mohedas y García González. Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa disputado en el pabellón Fuente de San Luis ante 4.155 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por la muerte de Antonio Novoa, primer presidente de la ACB.