La imagen del día de Manolo Oliveros: "Pedri lesionado y Lamine con molestias..."

Manuel Oliveros habla de la enfermería azulgrana a tres días de la visita del Elche a Montjuïc.

LA IMAGEN DEL DIA | 30 OCTUBRE 2025 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:20 min escucha

