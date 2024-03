El Valencia Basket sale vencedor del fuego cruzado con el Zunder Palencia (111-93)

Después del sonrojante viaje a Bolonia, el Valencia Basket necesitaba regalarse un triunfo tranquilo y así lo hizo aprovechando que pasaba por la Fonteta el colista, ese Zunder Palencia al que en la ida ya le endosó en la primera vuelta 101 puntos, el techo hasta este domingo. Ya ante Virtus se apreció una intención de querer compartir el balón en ataque, de hecho, el caos en tierras italianas vino después de generar dos mates que falló Reuvers y un triple liberado con paciencia para Harper. Hoy los dos eran descartes.

Jaime Pradilla fue clave para romper el partido ante el Zunder PalenciaMiguel Ángel Polo

Contra el colista, los taronja se dieron 13 asistencias en los 20 primeros minutos, y 31 al final del encuentro, con muchas canastas trabajadas. 33 es el récord histórico en ACB de los valencianos, data de la 13/14, por poner en valor este dato. El problema es que parece que a los de Mumbrú les cuesta compaginar un buen ataque con una buena defensa. O se defiende muy bien y se ataca mal, o se ataca mal y no se defiende.

| Descanso @ACBCOM | ??@valenciabasket 53@ZunderPalencia 56



?? 9/13 en triples de los visitantes



?? Jones 9 puntos y 4 asistencias



?? @miguelangelpo67pic.twitter.com/kLvsBksOnr — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 3, 2024

Ante los palentinos asistimos a un buen ataque sin defensa. Significativo ese 53-56 al descanso, con los castellanos 9 de 13 en triples (69%). Una permeabilidad defensiva, ante el colista de la ACB, más que preocupante cuando venían de encajar 87 puntos en Bolonia el jueves pasado. Con Hands y Van de Wuust, en 14 puntos, Benite con 8, de estrellas del festival anotador visitante.

Semi Ojeleye anotó nueve de sus 17 puntos en el último cuarto ante el Zunder PalenciaMiguel Ángel Polo

Del vestuario, los locales salieron con voluntad de no sufrir, de romper el encuentro, y utilizaron lo que mejor resultado le estaba dando, percutir en las entrañas de la zona, usar la cabeza y el músculo. 64 puntos de los 111 fueron en la pintura. Aquí Inglis y Ojeleye se pusieron las botas. Un dos más uno de Davies puso un más once que parecía dinamitar el partido (75-64, minuto 27), pero no. Aún le quedaban balas para a base de triples limar hasta un 77-76, que se amplió a 80-76 para cerrar el tercer acto.

Pero esas 12 pérdidas hasta ese momento de los visitantes habían hecho mella. Valencia Basket había castigado y acumulado puntos sencillos. Otro arreón y no parecía tener munición ya Palencia, y así fue. Robertson se contagió y rompió a anotar. Dos triples y nueve puntos del escolta. Él, con la ayuda de Ojeleye y López-Arostegui, detrozaron al Zunder, que poco más pudo resistir. Seis triples valencianos en este cuarto para esos 111 puntos. Vitamina para preparar la visita del FC Barcelona del jueves en Euroliga.