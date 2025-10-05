(3-0) Así te contamos la debacle y la dura derrota del Málaga en Santander

En el tramo final, de la primera parte que no será recordada por su brillantez, los dos equipos se estiraron un poco más y, gracias eso, empezó a haber más actividad en las áreas, aunque la acción más decisiva de los primeros 45 minutos sucedió, al borde del descanso, con la expulsión, tras ser revisada por el VAR, del ex racinguista Javi Montero que, tras una dura entrada al tobillo sobre Andrés Martín, dejaba al Málaga con 10 jugadores para afrontar toda la segunda parte, en la cual naufragó y el Racing le sometió.

pellicer: "Siento mucho dolor"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, que cumplió el primer partido de sanción de los tres que debe cumplir, cree que la roja directa a Javi Montero ha cambiado el partido, puesto que, a su juicio, hasta ese momento el partido se estaba jugando a lo que quería su equipo. Pellicer ha afirmado que es un resultado "duro", porque piensa que en la primera parte han sido superiores y se ha jugado al ritmo que marcaba el conjunto malacitano.

El técnico malaguista ha afirmado que en la segunda parte, pese a estar con un jugador menos, han entrado bien al terreno de juego y, aunque tras el primer tanto del Racing su equipo "seguía vivo", el segundo, el cual le parece evitable, les ha hecho "mucho daño". La situación del Málaga es crítica con esas cuatro derrotas seguidas.