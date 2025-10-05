Así ha sonado la goleada del Sevilla al Barcelona
Los goles de Alexis, Isaac Romero, Carmona y Akor Adams narrados por Isaac Escalera en Cope Más Sevilla.
FICHA DEL PARTIDO
--RESULTADO: SEVILLA FC, 4 - FC BARCELONA, 1 (2-1, al descanso).
--ALINEACIONES.
SEVILLA FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy (Peque, min.73), Agoumé, Sow (Gudelj, min.61); Alexis Sánchez, Isaac Romero (Akor Adams, min.61) y Vargas (Januzaj, min.73).
FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo (Eric García, min.46), Cubarsí, Gerard Martín (Balde, min.46); De Jong (Christensen, min.88), Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres (Roony Bardghji, min.69), Rashford; y Lewandowski.--GOLES.
1-0, minuto 13: Alexis Sánchez, de penalti.
2-0, minuto 36: Isaac Romero.
2-1, minuto 45+7: Rashford.
3-1, minuto 90: Carmona.
4-1, minuto 96: Akor Adams.
--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó a Marcao (min.20), a Isaac Romero (min.50), a Januzaj (min.74), a Agoumé (min.81) y a Peque (min.90+3) por parte del Sevilla FC y a Gerard Martín (min.16), a Ferran Torres (min.21), a De Jong (min.38) y a Rashford (min.84) por parte del FC Barcelona.
--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán. 41.040 espectadores.