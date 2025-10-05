COPE
Podcasts
Sevilla-Deportes
Sevilla-Deportes

Así ha sonado la goleada del Sevilla al Barcelona

Los goles de Alexis, Isaac Romero, Carmona y Akor Adams narrados por Isaac Escalera en Cope Más Sevilla.

Los jugadores del Sevilla celebran uno de los goles de la victoria ante el Barcelona
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

FICHA DEL PARTIDO

--RESULTADO: SEVILLA FC, 4 - FC BARCELONA, 1 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy (Peque, min.73), Agoumé, Sow (Gudelj, min.61); Alexis Sánchez, Isaac Romero (Akor Adams, min.61) y Vargas (Januzaj, min.73).

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo (Eric García, min.46), Cubarsí, Gerard Martín (Balde, min.46); De Jong (Christensen, min.88), Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres (Roony Bardghji, min.69), Rashford; y Lewandowski.--GOLES.

1-0, minuto 13: Alexis Sánchez, de penalti.

2-0, minuto 36: Isaac Romero.

2-1, minuto 45+7: Rashford.

3-1, minuto 90: Carmona.

4-1, minuto 96: Akor Adams.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó a Marcao (min.20), a Isaac Romero (min.50), a Januzaj (min.74), a Agoumé (min.81) y a Peque (min.90+3) por parte del Sevilla FC y a Gerard Martín (min.16), a Ferran Torres (min.21), a De Jong (min.38) y a Rashford (min.84) por parte del FC Barcelona.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán. 41.040 espectadores.

Temas relacionados

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00 H | 05 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking