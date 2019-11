Valencia Basket, a por la primera victoria lejos de casa

Pasar de observar la clasificación de la Euroleague con un Valencia Basket postrado en el farolillo rojo sin victorias y cinco derrotas, a verlo igualado a triunfos con Olympiacos en la undécima posición de la tabla, no ha sido arte de magia. En apenas diez días la tortilla ha dado la vuelta a la espera de un detalle: alcanzar la primera victoria en esta competición a domicilio. No es cualquier cosa y no es asequible lograrla en cualquier cancha, debido al alto nivel de prestaciones y condiciones de los equipos que conforman esta Euroleague.

El Aleksandar Nikolić Hall, conocido mayoritariamente como la Sala Pionir, es uno de los pabellones vetustos con más olor al baloncesto de toda la vida, a ese con tinte balcánico que tantas glorias ha reportado a lo largo de las últimas décadas. Y allí jugará Valencia Basket la 11ª jornada frente a un Estrella Roja que cuenta con un triunfo menos que los 'taronja' y que ha cambiado recientemente de entrenador.

Marinkovic ha matizado sus palabras sobre el ambiente que echa de menos del baloncesto serbio

La emblemática Sala Pionir recibirá a Valencia Basket

La expedición valenciana la componen los 13 jugadores sanos con los que cuenta Jaume Ponsarnau, es decir Sam Van Rossom sigue siendo la única ausencia por lesión y todos los focos estarán puestos sobre los hombros de Vanja Marinkovic, el alero serbio criado en la cantera de Partizan, por tanto en las filas del acérrimo enemigo de Estrella Roja y que ha querido matizar sus declaraciones en las que explicaba que echaba de menos los insultos que le proferían desde las gradas cuando jugaba en su país. "Es simplemente lo que he vivido desde hace seis o siete años y siempre ha habido ese ambiente y es lo que echo de menos, pero también me gusta lo que vivo aquí en todos los partidos"