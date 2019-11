"Es una buena mezcla el Levante UD y Paco López"

Dinámica en el Real Mallorca

Todos aspiramos a estar en el máximo nivel, estamos muy contentos, con muchas ganas y esperamos que esto dure muchísimo. Esto no ha hecho más que empezar a nivel profesional para mí como entrenador. Llevo ocho temporadas y para un entrenador son pocos años. He podido acumular experiencias.



Robert Sarver y su paso por Valencia

Hemos hablado alguna vez de que estuvo interesado en comprar el Levante UD y por lo que me dice la cosa no estuvo lejos. Viene cada tres meses, delega mucho y la relación es buena. Es gente de la que uno aprende continuamente.



Paco López y el Levante UD

Tengo muy buena relación con Paco desde hace años. Es de un pueblo vecino al mío. Lo considero un currante del fútbol y todo los éxitos que está consiguiendo es a base de trabajo y de estar muy preparado. El Levante UD acierta de pleno confiando en Paco, es una buena mezcla el Levante UD y Paco. El equipo tiene una riqueza táctica, es capaz de jugar de distintas formas y el Levante UD particularmente me gusta muchísimo. Maneja muchos registros y es un equipo capaz de salir en velocidad y con ataques rápidos. Me parece un equipo con jugadores de mucho nivel y con un cuerpo técnico capaz de sacarle rendimiento. Al mismo Paco he ido a verlo cuando estaba en el filial del Valencia.



Vicente Moreno y el Levante UD en 2015-16

Siempre tuve claro que los contratos están para cumplirlos y en ese momento tenía contrato con el Nàstic de Tarragona. Fue una decisión entre los clubes y ahí quedó el tema. No tenía esa prisa de entrenar en Primera y ha llegado cuando ha llegado.



El Valencia CF de Marcelino y Celades

Marcelino es uno de los entrenadores que uno tiene de referencia y es alguien a quien también he admirado. Ahí están los resultados con el Valencia CF. Celades llega en un momento muy complicado, creo que no tiene culpa de las situaciones que se han dado y se encuentra con la oportunidad de entrenar al Valencia CF. Celades está preparado para asumir ese reto y le deseo lo mejor.