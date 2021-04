Tebas: “En el momento de la jugada, cuando Cala se da la vuelta, algo dice”

Diakhaby asegura que La Liga es cómplice por no actuar

“Creo que lo pone con un audio. En primer lugar, hoy o mañana habrá más noticias del tema Diakhaby. Ese audio, que lo hemos estudiado, es un minuto y treinta segundos después del incidente. El que dice la expresión tiene acento sudamericano, y Cala no es. Hemos trabajado mucho todo esto. Parece que es alguien le está diciendo a un grupo de jugadores o al árbitro, no lo sé, la expresión que se dice que se ha dicho. Pero esa expresión no es de Cala”.

¿Por qué ha tardado en pronunciarse La Liga?



“Hemos encargado todas las grabaciones que hubiera que se pudiese oír. Segundo, la limpieza del sonido y tercero, hemos encargado un peritaje de lectura de labios. En el momento de la jugada, cuando Cala se da la vuelta, algo dice. Saber qué dice”.

¿A quién cree usted?



“A un informe que dirá lo que dice los labios de Cala. Habrá un informe de este tema que ha puesto Diakhaby, del audio que sabemos que es un minuto y medio después, por lo tanto no es el momento de Cala. Yo creo que el jugador, sabemos quién es y podemos identificar quién está hablando; y no es Cala. Se aclararán las cosas”.

¿Habrá una resolución concluyente?

“Yo pienso que sí”.