El sueño copero del Saguntino: “Queremos que sea una fiesta”

El Atlético Saguntino cumple este año su Centenario. Cien años de historia que vienen acompañados de un bonito enfrentamiento ante un Primera en Copa del Rey. El Rayo Vallecano será el rival del equipo de Sagunto el miércoles 21 de diciembre (19:00 horas) en la segunda ronda de la competición. Un regalo de Navidad anticipado que ayudará económicamente al club y llenará las gradas del Nou Camp de Morvedre. Juanma Domingo atendió a Deportes COPE Valencia el día después de conocer el resultado del sorteo.

¿Está contento con el emparejamiento?

Muchísimo. No deja de ser una fiesta para todos: club, jugadores y ciudad. Además coincide con el Centenario del club. Todos tenemos gustos, pero por respeto hay que agradecérselo al Primera que viene, además en un año tan especial para el Saguntino.

La eliminatoria será el 21 de diciembre

Tenemos que valorar el horario y lo económico. Estamos a expensas de hablar con el Rayo para ver cuánta afición desplaza y empezaremos a trabajar la semana que viene para que sea una fiesta y lo hagamos lo mejor posible.





¿Cuánta gente pueden llegar a meter en el Nou Camp de Morverdre?

Ahora caben 2.500, podemos meter entre 4.000-5.000 personas. Nos solventa mucho el presupuesto. Hemos arrastrado problemas económicos por la gente que regentaba el club. Ahora está limpio. Hemos hecho frente a todos los pagos de nóminas, Hacienda y Seguridad Social. Cuando pasamos con el Amorebieta, siendo egoísta y mirando desde mi parte, pensaba que iba a ser una ayuda económica bestial.

¿Están contentos porque creen que le pueden ganar al Rayo?

El mismo respeto merece cualquier club de Primera, ya sea Rayo Vallecano, Atlético Madrid o FC Barcelona. Son jugadores profesionales y se les tiene mucho respeto. Son once contra once y he ganado partidos que no imaginaba. Si la pelota entra, con un poco de suerte, da igual quién juegue, es fútbol. Tenemos nuestras posibilidades. La idea es pasar. Cuanto más lejos lleguemos mejor, pero hay que tener los pies en el suelo.

Juanma Domingo, presidente del Atlético Saguntino





Ambientazo en los partidos en el Nou Camp de Morverdre

No es un campo fácil. Hay una afición bastante importante. Está el Frente Romano y la grada de socios y es una olla a presión, empujan mucho al equipo. Pocos campos de categorías superiores tienen el ambiente futbolero que tiene el Saguntino.