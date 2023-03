Solís: "No estamos pidiendo la luna, queremos acabar el estadio"

El director corporativo y portavoz del Valencia, Javier Solís, aseguró que el club es consciente del descontento social que existe hacia la figura del máximo accionista Peter Lim y aseguró que trabajan para revertirlo con resultados deportivos porque apuntó que, aunque hay una parte de la masa social que va más allá en su crítica, piensan que hay otra a la que alimenta la mala situación del equipo.



“Vivimos en Valencia, vemos la realidad, escuchamos a la afición y somos conscientes del descontentos. Tratamos de revertir esa situación consiguiendo resultados en el terreno de juego, el fútbol, por suerte o por desgracia, es resultadista”, apuntó Solís que dijo que ahora solo pueden “dar las gracias a la afición”.



“El descontento está ahí. No son pocos. No es un grupo reducido”, admitió Solís. El portavoz resaltó que “esto es fútbol” y se vive “de los resultados” aunque reconoció que hay “una parte de la afición a la que respetamos que va más allá”.



Solís dijo que la presidenta Layhoon Chan le transmitió el miércoles que no hay “intención” por parte de Lim de vender. “No ha habido ningún acercamiento y que no están dispuestos a recibir ofertas”, explicó.



Además explicó que ya se ha formalizado el prometido préstamo de 35 millones de Lim a la entidad y aunque no quiso hablar de las condiciones dijo que son “garantías normales y de mercado”. También dijo que Lim pagó a la Fundación del club los cinco millones que debía abonar según el contrato de compra de las acciones.



Igualmente, Solís aseguró que se mantiene el compromiso del club de rebajar el número de acciones necesarias para asistir a las juntas generales de accionistas.



“El compromiso se mantiene, nada ha cambiado. Es cuestión de tiempo y de formalidades. Habrá una junta general extraordinarias antes de la ordinaria con ese único punto en el orden del día y se aprobará la vuelta al límite anterior. Si la ordinaria la hacemos en diciembre esa será a lo largo del mes de noviembre, cumpliendo con los plazos legales”,