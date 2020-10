Soler: “En el club me dijeron que querían el dorsal 10 para otros motivos y di un paso al lado”

Ferran Torres y su ‘ataque’ a Parejo

“A mí también me sorprendió. Lo que él dijo, lo que comentó no sé por qué lo pudo decir. Yo solo tengo buenas palabras para el capitán, para Dani. A mí siempre me ha tratado bien. No sé si en algún tema personal, en el que yo no estuviera delante, pudo pasar algo. Pero yo de Dani solo tengo buenas palabras. ¿Y de Ferran Torres? Bien, es un compañero que he tenido dos temporadas en el primer equipo y que espero que le vaya bien en el Manchester City. Al final es un compañero que he tenido. He estado bastante más tiempo con Dani. ¿Era su amigo? No, no era cercano. No era amigo mío de vestuario. Yo tengo otros amigos: Lato, a Gayà, a Jaume, a Dani. Como en cualquier trabajo, cada uno tiene su grupo. Los portugueses y los brasileños, etc.

Objetivo del Valencia CF

“Yo creo que sería irreal poner un objetivo de entrar en Champions o en UEFA. Hay que tener paciencia con esta plantilla, ha recuperado jugadores cedidos de otros clubes, nuevo entrenador, hasta última hora del mercado de fichajes no sabíamos quién se iba a quedar o quién se iba a ir. A partir de ahora, tenemos que ir poco a poco: partido a partido. Tiene que ser así, competir en cada encuentro y ganarlo. Pero poner un objetivo no sería realista”.

COVID

“Lo tuve en marzo. Yo era uno del equipo. Sin síntomas. En casa. Mis padres no lo pasaron. Al segundo test di negativo. Cuando volví a entrenar en agosto, di positivo también. Fue raro. Una reinfección. Me tiré un mes. Positivo, positivo, positivo. ¡Y estaba bien! Di negativo una vez, y al siguiente otra vez positivo. Ahora tengo anticuerpos. Ni me hago el test del PCR. Cada cierto tiempo me hacen la analítica para saber si mantengo los anticuerpos”.

Confinamiento con sus padres

“Lo pasé en casa de mis padres. Me compré una cinta de correr que todavía la tengo. Menos mal que no la vendí. Lo iba a hacer, pero di positivo y la he utilizado otra vez. Ejercicios en el pasillo, doble sesión mañana y tarde. Corría en la cinta y el vecino del cuarto me decía que sabía cuándo corría, me asomaba al balcón y lo comentábamos. Me rajaban en RRSS por el gotelé de las paredes. Que había que cambiarlo y se lo he comentado a mis padres”.

Quería el dorsal 10

“En principio, sí. Lo comenté en el vestuario, es un tema del que lleva más años coge el dorsal que prefiere. Pero como ya sabéis, en el club hay problemas económicos, financieros y me dijeron que querían el dorsal 10 para usarlo con otros motivos y decidí dar un paso al lado y seguir con el número 8”.

Carlos Soler celebra un gol en Mestalla

Posición en el campo

“Es un debate que aquí en Valencia se lleva hablando mucho tiempo, desde que me pusieron en banda derecha. Cuando se fuera Dani o incluso estando él, sería el relevo de Parejo. Es cierto que yo he jugado toda la vida por la zona central. De delantero, mediapunta, de 8 y de 6. En la Academia siempre he jugado por ahí y me voy a sentir cómodo. Es verdad que en un 4-4-2 nunca se ha dado esta situación porque en la Academia jugábamos 4-3-3. Por dentro siempre me ha gustado jugar, por fuera ya he demostrado que puedo jugar también. Así que, lo que Javi Gracia decida. Él y yo hablamos mucho y en función del partido y del rival, jugaré en una posición o en otra. Decide el míster”.