Sigue la LIMpieza en el Valencia CF

La frase chirría. Duele solo por escucharla. Pero es tan real como la información que contaba Deportes COPE Valencia el pasado 14 de julio, “saldrá todo lo que huela a Marcelino”. No sólo había una lista negra de jugadores, también había una lista negra de empleados que trabajan en el entorno de la Ciudad Deportiva de Paterna. La propiedad estaba decidida a abordar este verano, lo que se propuso hacer el pasado. Entonces se frenó para no hacer más grande la bomba expansiva de la salida de Marcelino. Entre los que mandan, llevan meses lamentándose por no haberlo hecho entonces. Creen que la revolución debió ser completa y que muchas de las cosas que han ocurrido dentro del vestuario, se deben a que la “limpieza” no fue completa.

Pero eso es algo que Meriton tenía decidido hacer de cara a la próxima temporada y así lo está haciendo. Y la “escabechina” no ha terminado, como dirían en los dibujos animados, “aún hay más”.

Ayer el club anunció varios despidos, aunque conviene introducir matices. Unos vienen de la “herencia Marcelino”, otros son decisiones del doctor Pedro López Mateu que ha vuelto a coger el mando de la parcela médica del club tras ser apartado de la disciplina del primer equipo por los jugadores.

La salida más sangrante es la de Paco Camarasa que deja de ser el delegado del equipo. Capitán eterno y toda una vida entregada al club en las diferentes parcelas, jugador, entrenador, delegado…el de Rafelbunyol hizo amistad personal con el cuerpo técnico de Marcelino. A través de su afición a la bicicleta, eran casi diarias sus salidas con Ismael Fernández, el preparador físico, a las que más tarde fue sumándose, Sergio García, el hijo de Marcelino, componente también del cuerpo técnico. Ya se sabe que Murthy apunta y dispara. Y llegado el momento, esa amistad le ha pasado factura a otra de las leyendas del valencianismo.

El exmédico del Valencia CF, Toni Giner

Mientras tanto, el doctor López ha iniciado una restructuración en la parcela médica que ya afectó a la salida del doctor Pascual Casañ. Ahora afecta al doctor Antonio Giner, toda una vida vinculada al club y actualmente, encargado del filial valencianista. Y varios fisioterapeutas, entre ellos precisamente, el hijo del doctor Casañ.

En las salidas médicas confluyen ambas cosas. Algunos llegaron con Marcelino al club, otros es una decisión del responsable médico, harto, principalmente, de las filtraciones a la prensa, algo que está siendo perseguido y que obsesiona sobremanera al presidente Anil Murthy.

La información es que las salidas de empleados no acaban ahí. Pero ahora toca centrarse en el vestuario. Con la lista negra que avanzó Deportes COPE Valencia, queda mucho camino por hacer y muchas puertas por abrir mientras el regreso al trabajo está ya, a la vuelta de la esquina. El equipo regresa a Paterna el próximo lunes 10 de agosto y Javi Gracia se va a encontrar con la plantilla al completo, excepto el conocido adiós de Ezequiel Garay, y en una situación de trabajo muy complicada ya que los jugadores saben, algunos de forma directa de la palabra del presidente, que no se cuenta con ellos para la próxima temporada.