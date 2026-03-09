Rock con Ñ reivindica los himnos de una generación: "Hemos visto llorar al público cuando interpretamos las canciones"

La primera Fiesta Pirata ya está aquí, con escala el 25 de abril en la sala Azkena de Bilbao y el 27 de abril en la Sala Jimmy Jazz de Vitoria. Una fiesta del rock recomendada por Rock FM Bilbao, contará con la apertura del monologuista Víctor Amilivia, dando paso a una sesión poderosa de "El Pirata", en la que el famoso DJ de Rock FM pinchará el mejor rock de todos los tiempos. Para cerrar la noche, llegará el concierto de la superbanda del rock español Rock con Ñ, compuesta por miembros de Asfalto, Burning, Sangre Azul, Topo y Cráneo.

Su vocalista, Johan Cheka, destaca que el propio nombre de la banda es toda una declaración de intenciones, y un homenaje a los grandes éxitos de esas bandas. "Aquí siempre parece que lo que viene de fuera es fantástico y lo que se hace aquí cuesta más reconocerlo, pero yo creo que esa idea se ha ido perdiendo poco a poco. Nosotros lo notamos mucho en los conciertos", explica el cantante.

La banda representa una época dorada, desde finales de los 70 a toda la década de los 80, con canciones que han sido "la banda sonora de varias generaciones", según Cheka. Temas de formaciones legendarias como Burning, Asfalto, Topo o Sangre Azul que son auténticos himnos y que el público celebra en cada concierto.

Un repertorio entre la nostalgia y la demanda

Pese a la inmensa herencia musical que manejan, la elección del repertorio es un debate constante que ha consumido "muchas horas" en la furgoneta. La banda se debe a su público, y de ahí a que se centren en los grandes éxitos. "Desde la primera hasta la última canción, la gente no para de cantar", agrega.

Esta situación deja fuera joyas que a los músicos les encantaría interpretar. El propio Cheka, que militó en Cráneo, lamenta no poder tocar temas como "Niño desarraigado", una canción que coescribió. Lo mismo sucede con "Todos a bordo", una pieza de Topo que su guitarrista, Luis Cruz, compuso pero que no tocan por ser "muy para músicos y, a lo mejor, quizás menos para la gente".

Desde la primera hasta la última canción, la gente no para de cantar" Rock con Ñ

Cráneo, una cantera de leyendas

Del mismo modo, Cheka rememora con especial cariño su paso por Cráneo. Tras dejar Goliath, se unió a una banda que acababa de ganar el prestigioso Villa de Madrid y que contaba con "músicos muy especiales". El estilo de la formación era el que siempre le apasionó: el hard rock clásico, con influencias de Rainbow y Ronnie James Dio.

Aquella banda fue, en sus palabras, "un poco la cantera" de lo que vendría después. Por sus filas pasaron músicos de la talla de Juanjo Melero, el virtuoso Manolo Maestre, Nacho Blanco, que luego sería batería de Burning durante 15 años, o Carlos Guardado, bajista también de la mítica formación madrileña.

El futuro: ¿nuevas canciones?

La idea de componer temas nuevos también ha estado sobre la mesa. De hecho, el año pasado crearon "La furia de la pantera", una canción dedicada a la campeona de España de boxeo, pero es una excepción dentro de la banda. Cheka tiene claro el porqué: "Todos somos compositores. Si nos ponemos, tenemos un disco el año que viene. Pero luego, ¿qué haces?".

Y es que, a su juicio, lanzar un disco de temas originales cambiaría por completo la esencia del grupo. "Ya no sería el concepto de 'venid aquí, que vais a disfrutar de las canciones con las que os echasteis novia en los 80'. Sería otra cosa", reflexiona el vocalista, asegurando que no van a "perder el norte". La misión es clara: honrar los clásicos que el público quiere escuchar.

Hemos tocado 'Más que una intención' y a un tío en primera fila se le estaban cayendo unos lagrimones" Rock con Ñ

El motivo principal de esta fidelidad a los himnos es la profunda conexión emocional que generan en el público. "La gente llora, es una cosa que hay que vivirlo", confiesa Cheka. "Hemos tocado 'Más que una intención' y a un tío en primera fila se le estaban cayendo unos lagrimones...", recuerda.

Saben que si no suenan clásicos como "Días de escuela", "Mueve tus caderas", "Sábado a la noche" o "Rocinante", sus seguidores "se van un poco decepcionados". Y eso, para Rock con Ñ, es lo último que quieren.

Varias empresas en Bizkaia se han sumado a colaborar para que este espectáculo sea una realidad. Por eso queremos agradecer su patrocinio a: Ford Mintegui, Exquisitum Gourmet de Las Arenas, Kinberlan-trabajos verticales-, Residencia Lezaega Basurto, Camping La Ballena Alegre-Costa brava-, Heineken, Serenerget-diseño e instalación de autoconsumo solar- y Hotel Hogar, suministros para la hostelería.

El show de Vitoria cuenta con el patrocinio de Sonrisalud, Asociación calle Gorbea, Audiovisuales Reg y San Martín Comunicación.