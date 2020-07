La lista negra del Valencia CF: Parejo, Rodrigo y Coquelin encabezan la criba del club

El Valencia CF sigue avivando el fuego. La crisis deportiva y social del club, va a tener consecuencias negativas para muchos. Empezando por los aficionados, que están viviendo una temporada para olvidar. Hace justo un año, el Valencia CF estaba celebrando un título de Copa 11 años después y la clasificación por segunda campaña consecutiva para la Liga de Campeones. Hoy, 12 meses más tarde, todo eso ha quedado muy lejos. Sin director general, sin director deportivo y sin entrenador. Con Anil Murthy a los mandos en Valencia ejecutando los planes de Peter Lim desde Singapur. Y entre los muchos quehaceres que tiene el presidente, uno de ellos es la confección de la plantilla que está por venir. Por eso, y según ha podido saber la Cadena COPE, el club ha hablado ya con los agentes de los futbolistas con los que no cuenta en el proyecto para comunicárselo. Concretamente, a finales de la semana pasada empezaron a ponerse en contacto con ellos con el fin de buscarles una salida a su representado en el mercado estival. Como informamos, fue el propio Anil Murthy quien se lo comunicó, directamente a algunos jugadores, el pasado domingo en la concentración en Madrid antes del partido ante el CD Leganés. Horas antes de jugarse la plantilla sus últimas opciones de entrar en la Europa League, el presidente ponía en marcha la guillotina con algunos pesos pesados. Evidencia de la información que contamos en Deportes COPE Valencia la semana pasada: Peter Lim había dado la orden a Murthy de ejecutar la planificación deportiva para la próxima temporada, sin importarle la clasificación para la segunda competición continental. El máximo accionista asume la pérdida y también que le costará dinero la revolución que pretende llevar a cabo en el vestuario. Pero está decidido. Y así se lo han comunicado a los protagonistas.

Entre los nombres más llamativos de la lista que a continuación pasamos a detallar en COPE están: Dani Parejo, Rodrigo Moreno y Francis Coquelin. Tres pesos pesados del vestuario, dentro y fuera del terreno de juego y que destacan sobre el resto.

Dani Parejo lleva meses siendo señalado y perseguido por el presidente, con quien desde hace tiempo no tiene ninguna relación. Su imagen ha desaparecido de manera intencionada de las redes sociales del club y su afinidad con Marcelino (manifestada públicamente por el propio Parejo), le ha dejado marcado de puertas hacia dentro. El capitán tiene todavía dos años más de contrato y clubes como Villarreal CF, Real Betis o Sevilla FC estarían interesados en él. Por su parte, Francis Coquelin tiene el interés del Mónaco y el futbolista vería con buenos ojos regresar a su país.

Rodrigo Moreno, otro de los capitanes, también ha quedado señalado. Tras varias temporadas en el mercado de verano, ahora es el club quien pretende darle una salida. Sus palabras tras la derrota ante el Athletic Club aludiendo al técnico asturiano, "el anterior del anterior", terminaron por encender la llama de la ejecutiva.

Coquelin se une así al resto del grupo francés, ya que también se le ha comunicado al resto de sus integrantes que están en venta. Kondogbia, Mangala, Diakhaby y Gameiro saben por boca del club, que no se cuenta con ellos.

Parejo y Rodrigo, los capitanes de la Copa

Otro de los nombres que destacan es el de Jasper Cillessen. A pesar de la operación económica que se vivió el pasado verano con él, se piensa dentro del club que tiene mercado, conscientes también de que será difícil recuperar la inversión.

La lista negra la completan: Rubén Sobrino y Thierry Correia, prácticamente inéditos en la temporada y a los cuáles se les buscará acomodo lejos de Mestalla.

Situación particular es la de Gonçalo Guedes. El fichaje más caro de la historia del club. Su talento es incuestionable pero su rendimiento, acuciado por las lesiones, ha sido muy por debajo de lo esperado. Su juventud juega a favor del jugador. Por eso, su situación es extraordinaria, al margen de ser hombre de Mendes. Si hay una oportunidad en el mercado que ayude a las arcas del club, el Valencia CF no desaprovecharía la ocasión para venderlo. En definitiva, Guedes no es intransferible. Nadie lo es, pero el portugués no está entre los indiscutibles.

Si llega una buena oferta por Guedes, la escucharían

Como informamos en COPE, Jaume Costa y Florenzi acabarán su cesión el próximo domingo y regresarán a sus clubes de origen.

Entre los necesarios, que no intransferibles, la idea es claramente rejuvenecer el vestuario. José Luis Gayà será el capitán del vestuario con galones. A su lado, hombres como Gabriel Paulista, Carlos Soler o Jaume Doménech tiene sitio en la plantilla.

También se cuenta con Maxi Gómez, Cristiano Piccini, Kangin Lee, Daniel Wass y Denis Cheryshev. Caso aparte es Ferran Torres: el club sigue a la espera de una respuesta del jugador, con la firme convicción de que renueve por el Valencia CF para darle galones de hombre importante dentro del vestuario. A pesar de las diferencias durante la pandemia, en el club insisten en reconducir la situación. Otra cosa será la voluntad del jugador. En caso de no llegar a un acuerdo, tratarán de hacer caja con él.

Por su parte, Manu Vallejo seguirá pero sin descartar una cesión, dependiendo de hasta dónde de la caja para hacer fondo de armario. El Cádiz CF está interesado en la operación.

Volverá Lato para completar el lateral izquierdo y de los canteranos se cuenta con Vicente Esquerdo. Se quiere renovar a Hugo Guillamón, y en ello están desde hace dos semanas. La pretemporada y el mercado dirán, qué hacer con Jason o Jorge Sáez, que tiene un año más de cesión con el Real Club Celta de Vigo, pero no ha jugado y podría ser repescado.