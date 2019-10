"El Sevilla es un equipo top en España y Europa"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que el Sevilla, su rival este domingo en LaLiga, es un "equipo top no solo en España sino también en Europa" y alabó el trabajo que ha realizado Julen Lopetegui desde su llegada.

"El Sevilla maneja varios registros, se le ve muy solidario y solvente en su campo. Tienen gente con mucho músculo y mucho talento", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este viernes.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Vamos a tratar de llevarnos algo positivo a casa". #SevillaFCLevante #110AñosDeResistencia pic.twitter.com/ppAPVZeATo — Levante UD �� (@LevanteUD) October 18, 2019

El entrenador valenciano dijo que Lopetegui le parece "un excelente entrenador" que lo ha demostrado con su trabajo en el Sevilla y destacó que ha dado "su sello personal" al equipo andaluz, por lo que intentarán mostrar su mejor versión para poder puntuar.

"Vamos a tratar de explotar nuestras armas tratando de minimizar esos puntos fuertes del Sevilla y así las probabilidades de irnos con algo positivo puedan aumentar. Lo más importante es sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores", declaró.

"Hemos ganado sólo una vez allí, pero cada temporada es diferente. Trataremos de hacer nuestro partido, de complicarle su juego y si tenemos que defender más atrás, intentaremos hacerlo bien", añadió.

El centrocampista del Levante José Campaña sufre una amigdalitis y el entrenador Paco López confirmó que podría perderse el partido del domingo ante el Sevilla.

"Está con un principio de amigdalitis. A ver cómo evoluciona. Ha ido el médico a su casa, ayer estaba fenomenal pero se ha encontrado mal durante esta noche. Hemos tenido a Clerc también con un virus y algún jugador más", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

Además, el entrenador valenciano confirmó que no sabe cuánto tiempo de baja estará el meta Oier Olazábal. "No sabemos el tiempo, tiene una inflamación cerca del tendón de aquiles. No ha mejorado y mientras tenemos al portero del filial con toda la tranquilidad", indicó Paco López.

La plantilla del Levante se ejercitará este sábado por última vez antes de viajar el mismo domingo a Sevilla para enfrentarse al cuadro andaluz.