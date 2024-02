Después del parón por las ventanas clasificatorias de las selecciones nacionales, el Valencia Basket retoma la competición en Bolonia, ante Virtus, este jueves (20:30 horas). Con el equipo noveno en la clasificación de la Euroliga, en puesto de "play in", quedan ocho partidos para defender ese privilegio y Semi Ojeleye, una de las grandes estrellas taronja, dio la receta. "La clave para nosotros es ser capaces de ser consistentes todo el partido. Si veis nuestros partidos, somos capaces de jugar bien veinte minutos, dos cuartos, a veces tres, pero si somos capacaces de juntar todo el partido podemos competir contra cualquier equipo de Europa. Eso empieza en los entrenamientos, en las sesiones de tiro, para trasladarlo después a los partidos", comentó el alero.

¿Por qué el equipo tiene esa costumbre de empezar flojo el primer cuarto o el tercero, que es cuando vuelve del vestuario?

Sabemos que tenemos esa costumbre de salir muchas veces al tercer cuarto y jugar mal. La gente lo ve, se da cuenta. Ya me ha ocurrido en otros equipos. No tengo la llave mágica para ello, es mental, cosa de cada uno estar pendiente de eso y trabajar en ello. A veces es cuestión del calentamiento, de los 15 minutos de parón, son cosas diferentes… lo tenemos hablado, somos conscientes y podemos solucionarlo. El tema es cuándo lo hagamos.

¿Cómo le ha sentado esta semana de parón al equipo?

Los últimos entrenamientos han sido muy productivos para mantener la forma, aunque no estuvieran los internacionales. Hemos incidido en el ritmo, creo que vamos a jugar un poco más rápido, así que ha sido unos días muy buenos.

¿Cómo son sus sensaciones antes de enfrentarse a Virtus de Bolonia?

Será un partido duro, seguro, ellos están jugando realmente bien, tienen grandes jugadores y un gran ambiente en su pabellón, así que estos dos próximos días de entrenamiento serán importantes para ponernos a punto.

¿Cómo está siendo su temporada en Valencia Basket? ¿Qué valoración hace?

Hasta ahora para mí está siendo una gran experiencia, jugar en la Fonteta, ponerme la camiseta del Valencia Basket. Respecto a la temporada, hemos tenido momentos increíbles, otros en los que no jugamos como sabemos. A veces ha sido duro, pero es parte de la vida, del baloncesto, no quiero que suene a que no pasa nada, pero es un proceso de madurez, que esos momentos en los que juegas mal, más que en los juegas bien, hay que aprender para quedarnos con lo bueno y aplicarlo en esta parte final de la temporada.

Kevin Pango está teniendo unas semanas duras, le está costando dar sun mejor nivel. ¿Cómo le ha visto estas dos semanas de parón? ¿Le ve mejor? ¿Habla con él para ayudarle?

Kevin es una gran jugador, lo primero de todo. Me río con la pregunta porque todos hemos tenido momentos en los que no juegas bien, a lo largo de una temporada o de tu carrera. Hablando sobre Kevin y por lo que le respeto tanto es por cómo se prepara. Siempre hace su trabajo extra, su tiro, su cuerpo, preparándose para los partidos. Por mi experiencia, sé que es sólo cuestión de tiempo que forma de entrenar se convierta en su forma de jugar. Es difícil a veces llegar a un sitio, que tu cuerpo no esté cómo esperabas, todos esos factores te pueden afectar, pero nada cambia el jugador que es, la persona. Yo lo he vivido, en la NBA o en otros clubes en Europa, que no juegas bien, pero hay que seguir trabajando duro para traducir eso en buen juego. Lo que hay que tener siempre claro es que puedes jugar bien o mal, pero siempre hay que poner trabajo, disfrutar de lo que haces y en algún punto todo girará a tu favor.

En el tramo final de la Euroliga, hay más partidos a domicilio que en la Fonteta. ¿Lo prefiere?

Yo disfruto jugando en la Fonteta y fuera, porque pese a la dureza del viaje y los hoteles, los ambientes también son muy bonitos como visitante. Es cierto que cuando juegas lejos de casa sólo estamos los jugadores del banquillo y algunos aficionados que se han desplazado, algo que supone un punto de motivación extra, de unión, ese estar solos que nos hace manejar bien la presión.

Álex Mumbrú se ha quejado de los minutos jugados por Chris Jones con Armenia

También habló el entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú en la previa del viaje a Italia. El catalán se mostró bastante disgustado con la gestión del seleccionador de Armenia de los minutos de Chris Jones. El base norteamericano jugó los 80 minutos, los dos partidos completos, con el consiguiente desgaste físico del norteamericano. "Hay cosas que no me gustan de las ventanas. Que no se piense en los clubes, solo en las selecciones. No puede ser que aquí estemos trabajando para que un jugador aguante todo el año, cuidándolos y luego que llegue a su selección y juegue los 80 minutos. No lo veo bien. Veremos cómo llegan los internacionales y si necesitan descanso. Con viajes y minutos, al cien por cien no van a estar", explicó el técnico taronja.

¿Cómo valora el encuentro ante Virtus de Bolonia?

Es un poco sorpresa. Contra Virtus es muy importante la mentalización. Aún no hemos entrenado todos juntos, Virtus tampoco, nosotros incluso alguno irá de su selección a Bolonia directo. Es importante que seamos capaces de recuperar todo lo nuestro lo antes posible contra un rival que perdió en casa su primer partido de liga y desde entonces hasta hace poco ante Mónaco no lo había vuelto a hacer... y tuvieron tiro para ganar a los franceses. Juegan buen baloncesto, en ataque y en defensa, y hay que ver cómo lo afrontamos. Sabemos la dificultad, el ambiente que nos encontraremos y hay que estar juntos los cuarenta minutos. Nadie dijo que fuera fácil entrar en 'play in', pero tenemos nuestras opciones y hay que lucharlo partido a partido.

¿Cómo llega el equipo a esta cita?

No hemos podido entrenar todos aún, pero este tiempo le ha venido muy bien a determinados jugadores para coger la confianza que habían perdido. Nos ha venido muy bien. Nos ha ayudado mucho la ayuda de los jugadores de LEB Plata, porque sin ellos no podríamos haber entrenado nada en grupo. Con los internacionales, vamos a ver entre este martes y este miércoles qué jugadores necesitan más descanso o quiénes estarán ya al cien por cien.

¿Cómo están Brandon Davies y Bouba Touré de sus lesiones?

A Davies le han venido muy bien estos días para acabar de recuperarse. Ha estado bastante cuidado. Pero Touré que parecía estaba mejor, ha recaído. Se nos vuelven a alargar los plazos con él.

¿Cómo ha visto a Kevin Pangos estos días de entrenamientos?

Kevin Pangos ha hecho unos buenos días de entrenamiento. Le ha venido bien. Ha dado bastantes pasitos adelante, vamos a ver si cada vez está un poquito mejor y nos puede ayudar. Confió en que cada vez va a estar mejor.

¿Cómo valora que queden más partidos fuera que en casa, por aquello de la presión que a veces genera jugar en la Fonteta? ¿Lo prefiere?

Yo siempre he dicho que nos tenemos que hacer fuertes en casa, porque fuera todos se juegan algo, como le pasa a la Virtus ahora, que tiene encaminado el 'play in', pero querrá entrar en el 'play off' directamente.

¿Ya se ha olvidado la Copa del Rey? ¿Cómo está el equipo? ¿Ha pasado página?

Siempre comento que la Copa deja a mucha gente tocada y solo a un equipo bien, que es el que gana. Nosotros nos metimos en semis que en los últimos siete años solo se había conseguido una vez y hacía tiempo que no lo conseguíamos, y después perdimos contra el campeón. Es cierto que tuvimos seis o siete minutos muy malos en el tercer cuarto, de los que supimos reponernos para estar trece abajo, pero no acabamos con muy buenas sensaciones. Nos vamos a encontrar eso muchas veces, equipos físicos como el Madrid y tenemos que estar preparados si queremos competir bien.