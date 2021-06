De Segunda B a la Champions en menos de una década

El Levante FS se estrenará la próxima temporada en la Liga de Campeones al haberse clasificado para la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) por primera vez en su historia tras completar una brillante progresión en la última década, ya que en 2011 militaba en Segunda B. Tras ganar este domingo al Valdepeñas por 4-1 en el tercer partido de la serie de semifinales, el Levante FS se une al selecto club de equipos españoles que ya han jugado la máxima competición continental y que hasta ahora formaban Inter FS, Barça, ElPozo Murcia y Playas de Castellón

De la mano del joven gallego Diego Ríos en el banquillo y con un sólido equipo, liderado por Maxi Rescia, Rubi, Rivillos o Pedro Toro, el Levante FS, que lideró durante muchas jornadas la clasificación en la liga regular esta temporada, dio un golpe encima de la mesa y luchará por el título ante el FC Barcelona. El equipo de fútbol sala es una sección más del Levante, que cuenta también con un equipo femenino de élite en la Primera Iberdrola, de balonmano, de menor categoría, o de eSports, entre otras disciplinas.





El actual Levante FS es el resultado de la fusión del Levante Dominicos y el UPV Maristas, que se cerró de forma oficial en julio de 2013. Aquella primera temporada ya bajo la denominación actual supuso el ascenso a Primera División y desde entonces el proyecto que dirige en los despachos Manolo Bueno no ha dejado de crecer. Consolidado en la máxima categoría, el cuadro levantinista se ha clasificado los tres últimos años para la promoción por el título y por fin ha superado la barrera de las semifinales tras haber caído esta temporada en esa ronda en la Copa de España y en la Copa del Rey.

