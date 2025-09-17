Ryan habla claro: "Estamos defendiendo demasiado atrás"

El portero del Levante, Mathew Ryan, aseguró este miércoles que no es “aceptable” haber recibido ya nueve goles en el inicio de la temporada y no haber sido capaces de dejar al menos en una ocasión la portería a cero y admitió que, tras estudiar en vídeo las acciones, han concluido que defienden “demasiado atrás”.

“No es aceptable tener estadísticas así. Supongo que al ser portero pienso un poco más en defender. De joven un entrenador me decía: ‘Si no encajamos un gol lo peor que puede pasar es un empate’. Tenemos que gestionar mejor el juego en este asunto", dijo Ryan en una rueda de prensa..

"Es algo que tenemos mejorar, no ha sido suficiente y aceptable hasta ahora y es un punto que estamos trabajando duro”, puntualizó el australiano en su primera comparecencia pública como levantinista.

El portero australiano, que ha disputado sólo los dos últimos encuentros del Levante tras llegar en el tramo final del mercado y con la competición en marcha, profundizó sobre los problemas que han detectado entre la plantilla y el cuerpo técnico y afirmó que no deben defender tan atrás.

“Hacemos mucho vídeo con el entrenador y estamos viendo las acciones y cómo vienen las oportunidades de los rivales y un comentario es que estamos defendiendo demasiado atrás y, claro, cuando vamos a por ellos como hicimos en el principio de los partidos tenemos más éxito”, explicó el meta.

"Tenemos que, en primer lugar, encontrar el equilibrio entre respetar al rival y tener demasiado respeto y estar demasiado replegados. Estoy intentando hablar con los compañeros sobre detalles y lo que pienso que creo que puede ayudarnos para defender mejor y espero que tengamos más la pelota”, agregó el portero del Levante.

El portero del Levante explicó que en su debut en Elche, donde cayeron por 2-0, estuvieron “un poco más flojos que los partidos anteriores”, pero que recuperaron una versión mejorada en el empate a dos frente al Betis y destacó que están “más cerca” del objetivo de seguir en Primera.

“Fue positivo sacar un punto contra un gran rival. Sabemos que este año vamos a tener que sufrir en algunos momentos. Estamos un punto más cerca de nuestro reto que es la permanencia y estamos más cerca de ganar un partido. Noto y veo que hay mejor rendimiento de cómo vamos (en la clasificación)”, aseveró.