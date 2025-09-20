El arma secreta de Bordalás para visitar al Barcelona: Inscribe a Allan Romeo Nyom

Luis Milla y Nyom (d) celebran la victoria en la pasada temporada que dio la permanencia al Getafe.

El Getafe está siendo la revelación de este inicio de temporada. Los de Bordalás llevan 9 puntos de 12 y eso que han tenido muchísimos problemas con las inscripciones. Disputaron con apenas 15 jugadores profesionales las tres primeras jornadas y tuvieron que vender a su estrella para poder dar de alta a siete fichajes.

Ahora, casi 20 días después del cierre del mercado han conseguido inscribir a otro futbolista, el número 20, aprovechando que tenían hasta 6 fichajes libres. Se trata del defensa camerunés Allan Romeo Nyom, que ya había vestido de azulón la pasada campaña y que llevaba entrenándose con el equipo todo el verano. Nyom refuerza la defensa de un equipo que solo cuenta con tres centrales y que con una plantilla muy corta recibirá con los brazos abiertos su experiencia y veteranía.

LaLiga Allan Romeo Nyom aparece inscrito con el número 12 en LaLiga.

El lateral derecho podría entrar ya en la convocatoria de Bordalás para el partido que este domingo (21:00 horas) enfrentará al Getafe contra el Barcelona en el estadio Johan Cruyff.