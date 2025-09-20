COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

tenía 6 fichas libres

El arma secreta de Bordalás para visitar al Barcelona: Inscribe a Allan Romeo Nyom

El Getafe ha inscrito este sábado, un día antes de visitar al Barcelona, a un Nyom que llevaba entrenando con el equipo todo el verano. Tenían seis fichas libres.

Luis Milla y Nyom (d) celebran la victoria en la pasada temporada que dio la permanencia al Getafe.

EFE

Luis Milla y Nyom (d) celebran la victoria en la pasada temporada que dio la permanencia al Getafe.

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

El Getafe está siendo la revelación de este inicio de temporada. Los de Bordalás llevan 9 puntos de 12 y eso que han tenido muchísimos problemas con las inscripciones. Disputaron con apenas 15 jugadores profesionales las tres primeras jornadas y tuvieron que vender a su estrella para poder dar de alta a siete fichajes.

Ahora, casi 20 días después del cierre del mercado han conseguido inscribir a otro futbolista, el número 20, aprovechando que tenían hasta 6 fichajes libres. Se trata del defensa camerunés Allan Romeo Nyom, que ya había vestido de azulón la pasada campaña y que llevaba entrenándose con el equipo todo el verano.  Nyom refuerza la defensa de un equipo que solo cuenta con tres centrales y que con una plantilla muy corta recibirá con los brazos abiertos su experiencia y veteranía.

Allan Romeo Nyom aparece inscrito con el número 12 en LaLiga.

LaLiga

Allan Romeo Nyom aparece inscrito con el número 12 en LaLiga.

El lateral derecho podría entrar ya en la convocatoria de Bordalás para el partido que este domingo (21:00 horas) enfrentará al Getafe contra el Barcelona en el estadio Johan Cruyff.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking