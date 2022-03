Rubén Burgos: "Mejorar lo conseguido es muy complicado"

Del jueves al domingo se disputa la Copa de la Reina de baloncesto en la Fonteta y el entrenador del equipo femenino de Valencia Basket, Rubén Burgos atiende a Deportes COPE Valencia.

¿La gran temporada pasada provoca nostalgia?

Lo que tengo claro es que en mi trabajo lo más importante es el día a día y es lo que he intentao llevar a cabo. Para nosotros lo importante es la motivación diaria y el mejorar, porque si no mejoras no consigues los retos que habéis nombrado. ¿Nostalgia? Sí, pero es que esto no tiene memoria. El deporte va de lo siguiente y el siguiente partido es el más importante.

¿Está el liston demasiado alto?

No te voy a mentir que aciertas bastante, pero creo que habla muy bien de nosotras que hayamos crecido tan rápido. Nuestra objetivo siempre fue ser cada año un poquito mejores. Alcanzamos tantas metas que mejorar eso era muy complicado. Los rivales juegan y se refuerzan y lo vemos con Venezia, Girona o Salamanca. Cada vez es un poco más complicado.

Muchas lesiones importantes y sin refuerzos

Las bajas han condicionado todo el año y es la realidad. Trabajamos al límite y sólo hemos estado al completo cuando ganamos la Supercopa de Europa a Ekaterinburgo. Las lesiones lastran y desgastan. La temporada se hace larga y llegamos a este punto con tres bajas muy importantes (Raquel Carrera, Laura Gil y Ángela Salvadores). Nuestra realidad es que el juego intyerior de la selección española lo teníamos nosotras y ahora están lesionadas.Nuestro potencial no es el mismo, pero queremos dar nuestra mejor versión.

Copa del Reina

La gente se engancha por nuestra entrega y nuestro esfuerzo. Seremos un equipo solidario contra Zaragoza y si viene algo más adelante, ya pensaremos en el rival sin 24 horas para prepararnos.

¿Se ha intentado fichar?

Por supuesto, La dirección deportiva con Esteban Albert está al día del mercado. Claro, que lo hemos visto y no había opciones que mejoraran lo que teníamos en L'Alqueria.

Comparativa con Salamanca y Girona

Yo de situaciones económicas no sé, pero Salamanca y Girona tiene jugadoras de nivel como nosotras, pero el escudo a veces hace pensar que todo lo conseguimos a golpe de talonario y no es la realidad. Nuestro objetivo es la cultura del esfuerzo. Cada año hemos crecido, pero nuestro presupuesto no es ilimitado, ni pagamos más que nadie como a veces se escucha. Yo tengo un sueldo muy normal.

Futuro de Rubén Burgos

Tengo muy claro que quiero entrenar y trabajar para el proyecto deportivo de Valencia Basket, bien sea con la formación en L'Alqueria, bien sea en el femenino como ahora que está siendo una pasada, No tengo unos objetivos claros. Quiero estar en el proyecto de Valencia Basket y donde el club crea que yo puedo ser válido.