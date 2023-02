El rompecabezas de Calleja

El defensa del Levante UD Álex Muñoz tampoco pudo entrenarse este miércoles junto al resto de compañeros y su concurso este domingo ante el CD Lugo en el Ciutat de València parece poco probable. Ante esta situación, el técnico Javi Calleja sólo tiene la opción de contar con Sergio Postigo para acompañar a Rober Pier, ya que Vezo y Mustafi están lesionados. Postigo no es titular desde el empate a dos goles en Leganés del pasado 22 de enero, cuando no estuvo acertado en las acciones de los dos tantos del equipo rival.

Álex Muñoz sufrió una lesión en el adductor de la pierna izquierda el pasado sábado en Ponferrada y el Levante UD comunicó que pese a no ser una lesión grave el jugador era duda para el choque ante el Lugo.

Álex Muñoz sigue sin poder trabajar con el equipo

Por su parte, Rubén Vezo, que estará de baja al menos las próximas ocho semanas por una lesión en el muslo izquierdo, explicó que no va a perder tiempo "en lamentaciones" y que ya trabaja para regresar "cuanto antes". A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Vezo admitió que la lesión muscular compleja en los isquiotibiales del muslo izquierdo que sufrió en el partido del pasado sábado ante la Ponferradina "no fueron las mejores noticias".

"Me tocará estar unas largas semanas fuera. Los que me conocen ya saben como soy, no pierdo tiempo con lamentaciones. Trabajaré al máximo desde ya para estar cuanto antes junto a mis compañeros. Nos vemos pronto", escribió el futbolista luso.





Mientras, el atacante del Lugo Sebas Moyano destacó la solidez del Levante UD, al que visitará su equipo el domingo y que no pierde en LaLiga SmartBank desde el 9 de octubre, cuando fue superado por el Racing de Santander (0-1). "El Levante lleva muchos partidos (diecinueve en Liga) sin perder y es un equipo muy sólido, que hace las cosas muy bien, pero, como todos, tiene sus virtudes y defectos e intentaremos atacar sus defectos y estar muy concentrados en defensa y ataque", valoró.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado