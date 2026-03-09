El Roig Arena cumple seis meses y desborda las expectativas con 930.000 espectadores

Cuando se proyectó la idea del Roig Arena se quería convertir la instalación impulsada por Juan Roig en un edificio icónico de la ciudad, que también acogiera todo tipo de espectáculos. El plan no puede estar saliendo mejor. La instalación es espectacular, deslumbrante. Pero, además, en sus primeros seis meses de vida ya ha acogido 182 eventos, recibiendo a 930 mil espectadores.

El baloncesto y el Valencia Basket aglutinan la mayor parte de esta cifra, con 370 mil visitantes para ver a los equipos taronja femenino y masculino, en Europa y en liga. Más los 102 mil aficionados que convirtieron el Roig Arena en la sede de la Copa del Rey de la ACB, del 19 al 22 de febrero.

Roig Arena El Roig Arena con un aspecto imponente en el concierto de Manuel Carrasco

Los conciertos musicales, más de sesenta, suman 410 mil asistentes, de ellos, 50 mil en el auditorio. Quevedo tiene el récord del recinto con más de 19 mil espectadores, pero no fue el único que vendió todas las entradas, porque ha habido 31 "sold out" gracias a las actuaciones de Joaquín Sabina, Manuel Carrasco, Roxette o David Bisbal.

El Roig Arena también ha acogido eventos corporativos, sesenta ni más ni menos, que han traído cerca de 50 mil participantes. Una actividad extraordinaria que ha llamado la atención de Pollstar, la principal revista y plataforma de datos del mundo dedicada exclusivamente a la industria del entretenimiento en vivo y los conciertos, que en su número de febrero incluyó la instalación valenciana en la octava posición (por entradas vendidas en enero) de su prestigiosa clasificación en la categoría de recintos de 15 a 30 mil espectadores de aforo. Nada mal para una construcción tan joven.