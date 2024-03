Rober Pier: “Me fui destrozado y llorando porque sabía que no podía seguir en el Levante UD”

Su llegada a Gijón

Quería jugar, estoy contento con mi rol en el equipo. Gijón es una ciudad parecida a A Coruña, València está muy bien para vivir pero aquí también hay también mucha calidad de vida. Hay gente y cosas que se echan de menos de València, pero aquí estoy siendo muy feliz.

La vuelta al Ciutat este domingo con el Sporting

Con ilusión, me hace mucha ilusión. Fueron años muy bonitos. Para mí fue una etapa de mi vida muy larga y bonita y me apetece sentir y saludar a esa gente que veía a diario. Me apetece encontrarme con ellos. Tengo ganas de volver a València y tengo pendiente ir, más ahora que llega el buen tiempo.

Rober Pier, en el duelo de la primera vuelta en Gijón





La salida de Javi Calleja desde fuera

Me sorprendió algo porque era un entrenador en el que confiaban mucho y tenía una idea de ser protagonista en el campo y jugar de una forma vistosa. Todos teníamos buena relación, era un grupo de personas excelente. No sé si es precipitado. Al final es ley de vida.



La llegada de Felipe al banquillo

Desconozco por qué se toma la decisión pero es una persona que sabe de fútbol. Lo hizo el año pasado con nosotros y le salió muy bien. Es complicado, la verdad y a ver qué tal.

¿El Levante UD en promoción de ascenso?

Es complicado estar entre los seis primeros, por plantilla creo que puede estar ahí. El Levante UD tiene jugadores de mucho nivel y es un equipo muy completo. Es un club con historia y plantilla que podría estar ahí perfectamente. Hay mucha competencia este año pero podría estar ahí entre esos equipos.

El recuerdo del penalti de Villalibre

Fue una acción dolorosa y un shock muy grande. Es el deporte y es la vida y es así. No hay que volverse loco, obviamente no lo pasé bien. Uno tiene que levantar la cabeza lo antes posible y pensar en positivo. Se notó que empecé muy enchufado la Liga y no me afectó en lo personal demasiado. Supe quitármelo rápido pero fue un momento jodido, doloroso y un shock muy grande.

Los días posteriores a la final y las críticas

Me refugié en un amigo que estaba en València y gracias a Dios que estaba porque necesitaba estar con alguien porque me iba a comer la vida. Llegué a casa, a A Coruña y el resto de la gente estaba peor que yo. Notaba el dolor de la gente, se pusieron a llorar y eso me hizo fuerte, tirar adelante mucho más rápido. Hubo momentos en el Levante que se fue injusto pero del final de temporada y del año de Segunda en general me siento orgulloso. Estuve a muy buen nivel y me da igual lo que diga la gente o lo que piense. Y en el detalle final (el penalti ante el Alavés), tampoco pude hacer mucho más en esa acción. Hice buen partido y entiendo que haya gente que te critique. Pero ese día todo fue tan cruel y doloroso que la gente, al revés. Siempre hay gente que se dedica a esas cosas y no hay que dedicarle ni un segundo, pero noté muchísimo cariño y a día de hoy hay mucha gente que me tiene mucho cariño. Estoy feliz por eso.

Villalibre, autor del gol del triunfo ante el Levante UD, consuela a Rober Pier





Su salida del Levante UD en verano

Acababa contrato y hubo conversaciones al principio del verano pero lo tenía bastante claro pero no era por nada deportivo ni económico, porque se ha visto que no me he ido al Manchester United. Estoy en un equipazo pero no era una cuestión de estar allí o no. Necesitaba un cambio después del shock final. No me apetecía volver, hacer el triple que los demás y no me apetecía seguir dándome golpes contra eso. Estoy feliz con el cambio porque lo necesitaba. Desde que pasó, ya en el vestuario, que me fui el último destrozado, me iba llorando porque sabía que me iba, que no podía seguir en el Levante UD.

El recibimiento del Ciutat de València

No espero ni mal ni bien. Habrá de todo y lo respeto. Que cada uno haga lo que quiera. Tengo un respeto inmenso y siempre va a ser así. El público está para estas cosas.