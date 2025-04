Rioja, sobre Europa: "Cuando tengamos certificada la permanencia, todos a soñar"

Luis Rioja, extremo del Valencia CF, incidió este martes que el equipo debe certificar la permanencia cuanto antes y no desviarse del objetivo, pero que, una vez salvada la categoría, se puede “soñar”.

“Es cierto que estamos a seis puntos de Europa, pero tenemos cuatro o cinco equipos por delante, tienen que fallar muchos. Es normal la euforia después de la racha y los resultados positivos, pero hay que ser objetivos y lo principal es sellar la permanencia”, explicó en rueda de prensa.

Rioja incidió en que deben "finiquitar el objetivo principal": “Los objetivos te los marca la temporada, empezamos muy mal y nos marcó el objetivo de la salvación, que lo estamos acariciando con los dedos. En las últimas semanas hemos pegado un salto bastante importante, pero no debemos desviar la atención. Tenemos que sellar la permanencia, que hemos estado muchas jornadas en descenso sin ganar”.

Aunque quiso dejar a un lado la euforia por los resultados, el extremo valencianista reflexionó que cuando se cumple un objetivo se abre un abanico de posibilidades en el que se puede mirar qué puntos tienen y cuántos faltan.

“Ojalá que el año que viene estemos en competición europea o peleando por ella. Es el sueño que debemos tener todos y la ambición”, expresó Rioja, que volvió a recordar que el vestuario tiene que "ser consciente que nos falta un pasito y, una vez que la sellemos, miraremos lo que tengamos que mirar".

Con 31 años, el futbolista andaluz es uno de los veteranos del vestuario e incluso reconoció que se siente el padre del equipo. Su veteranía, sumada a que está acostumbrado a luchar por el objetivo de la permanencia, ha hecho de él uno de los líderes del Valencia: “Los jugadores veteranos hemos intentado que el equipo tenga las ideas firmes”.

“Intentaba que creyeran, cuando te dan un golpe lo normal es agachar la cabeza y entrar en frustraciones. Eso no te lo permite el fútbol, cuando agachas la cabeza los golpes no te paran de llegar y ahí sí que no vas a tener margen de reacción. Intentaba que hubiese alegría en el día a día y que el equipo siguiera creyendo”, contó.

Además, Rioja dijo que tenía claro “desde el minuto uno” que el equipo se iba a salvar: “Veía los entrenamientos a los compañeros y el potencial de la plantilla, sabía que éramos mejores que muchos otros equipos con los que estábamos compitiendo. Cuando el equipo ha cogido confianza hemos dado pasos adelante”.

“Somos un grupo joven que nos puede afectar mucho más un golpe, pero tenemos mucho potencial. Levantar lo que hemos levantado era muy complicado y, además, en un tiempo récord”, agregó.

Sobre su situación personal, el extremo zurdo expresó que se está sintiendo muy cómodo en la derecha pese a haber jugado toda su carrera en el lado izquierdo. “Quiero aportar lo máximo posible y con la mejor voluntad. No es una posición incómoda la derecha, me puedo adaptar bien”, dijo Rioja, que incluso ha llegado a jugar de lateral: “Intento aportar lo máximo independientemente de la posición”.

“Me estoy encontrando muy bien físicamente, intento trabajar cada día para estar lo más fresco y sano posible el fin de semana, me intento autoexigir mucho cada día, me estoy sintiendo muy bien y con bastante energía”, señaló.

Respecto al acambio del equipo, apuntó que estaban "decaídos" porque no salían los resultados y el míster -Carlos Corberán- llegó con "nueva energía" y jugadores que eran menos habituales se volvieron a enganchar. "Intentamos enderezar el rumbo y enganchar a toda la gente posible. Carlos (Corberán) exige mucho diariamente, está muy encima de los jugadores y nos ha sabido cambiar los resultados estos partidos”, dijo.

Asimismo, Rioja reconoció que sueña con que el Valencia vuelva a luchar por posiciones europeas como lo ha hecho históricamente: “Es lo más grande para un club y un jugador, que el equipo crezca y juegue en las mejores competiciones posible. Me gustaría ser más ambicioso y que el equipo juegue el año que viene competición europea, pero la realidad de este año ha sido diferente”.

“Cuando vine en verano sé que vengo a uno de los mejores clubes de la historia de la Liga española, campeón de todo y peleando por los puestos más altos y la competición nos ha llevado a pelar por un objetivo al que el club no está acostumbrado”, finalizó.