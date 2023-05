Resumen en vídeo: El Levante UD remonta ante el Real Oviedo (2-1) y acaba tercero en LaLiga SmartBank

Un gol del brasileño Wesley en el tiempo de prolongación permitió al Levante UD remontar al Oviedo e imponerse por 2-1, en una sufrida victoria que no le valió para lograr el ascenso directo, pero que le permite afrontar como tercer clasificado la promoción de ascenso donde se medirá al Albacete.



Intentó el Levante imponer un fuerte ritmo de inicio pero el Oviedo, muy ordenado sobre el terreno de juego, supo calmar rápidamente el ímpetu local. Un libre directo lanzado por Joni Montiel puso en apuros al meta ovetense Braat, pero la ocasión no espoleó a los locales, que se mostraron muy espesos en los metros finales.



El equipo asturiano, muy sólido en defensa durante todo el primer tiempo, buscó sorprender a la contra al Levante, aunque tampoco llegó a inquietar a la zaga valenciana.

Sobrepasada la media hora de juego, el Levante incrementó su dominio, metió una marcha más al partido aunque seguía sin tener claridad de ideas y no disfrutó de remates claros a gol.



En el minuto 40, el colegiado anuló un gol al Levante por falta de Bouldini al meta Braat, que tras una aparatosa caída tuvo que ser sustituido. Los locales pusieron a prueba al recién Tomeu Nadal, pero el portero respondió bien a los remates de Joni y Bouldini en el tiempo de prolongación.



El Levante regresó al terreno de juego sabedor de que el Granada iba ganando su partido, lo que reducía momentáneamente sus opciones de ascenso. Sin embargo, el primero que avisó fue el Oviedo con un disparo de Camarasa que obligó a estirarse al guardameta Femenías para evitar el gol.



El partido estaba muy abierto, el Levante se lanzaba con todo menos con ideas y el Oviedo comenzaba a disfrutar de espacios y en el minuto 55 pudo marcar el primero del partido, tras un claro contragolpe que Raúl Moro no supo definir con un tiro excesivamente cruzado en una inmejorable ocasión.

?? Horarios de la primera ronda del PlayOff de ascenso:



?? Sábado 3

?? 21:00h

????? Carlos Belmonte



?? Miércoles 7

?? 21:00h

????? Ciutat de València #AlbaceteBPLevante ?? pic.twitter.com/zQg3897XWU — Levante UD ?? (@LevanteUD) May 27, 2023





Sin embargo, el rapidísimo extremo del Oviedo de nuevo puso en evidencia a la zaga del Levante y tras un gran galopada desde su campo se plantó en el área y su centro al segundo palo lo desvió Sergio Postigo para marcar en propia puerta.



A Javier Calleja no le gustaba lo que veía sobre el terreno de juego y dispuso un triple cambio, pasando jugar con dos arietes con la entrada de Wesley. Apenas había pasado un minuto, cuando Jorge de Frutos cazó un rechace y de volea empató el partido para poner de nuevo emoción al encuentro.



El Levante se lanzó a tumba abierta. Los resultados de otros campos, con el segundo gol del Granada y el empate entre Las Palmas y Alavés, le obligaba a marcar seis goles como única opción de ascenso directo, aunque como mal menor necesitaba la victoria para hacerse con la tercera plaza, de cara a la promoción de ascenso.



Pudo adelantarse el Levante en el minuto 80 con un libre directo que Pepelu estrelló en la cruceta y el rechace lo cabeceó fuera Iborra con todo a favor. Los minutos finales fueron un querer y no poder de los azulgranas que se encontraron con el ansiado gol en el tiempo de prolongación con un tanto del brasileño Wesley que firmaba no solo la remontada sino la tercera plaza, con todo lo que ello supone de cara a la promoción de ascenso.



Ficha Técnica:



2. Levante: Femenías, Pubill (Son, m.63), Pier, Postigo (Álex Muñoz, m.63), Saracchi; De Frutos, Iborra, Pepelu (Edgar, m.81), Joni Montiel (Wesley, m.63); Bouldini y Cantero (Brugué, m.46).



1. Oviedo: Braat (Tomeu Nadal, m.45), Luengo, Costas, Calvo, Pomares; Lucas, Camarasa, Yayo (Montoro, m.56), Bretones (Hugo Rama, m.77); Masca (Leo Sequeira, m.55) y Moro (Manu Vallejo, m.77).



Goles: 0-1, m.59: Sergio Postigo, en propia puerta. 1-1, m.65: De Frutos. 2-1, m.93: Wesley.



Árbitro: De la Fuente Ramos (C. Castellano-Leonés). Amonestó por el Levante a Pubill, Joni Montiel, Wesley y Saracchi, y por el Oviedo a Camarasa.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 42 de la Liga SmartBank disputado en el estadio 'Ciutat de València' ante espectadores.