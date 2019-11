Renovación clandestina

Los méritos de Paco López han sido insuficientes para tener una renovación a la altura. El Levante UD despachó el acuerdo con un tuit y cinco minutos de entrevista en la tele del club. Y hasta ahí. Para ser, supuestamente, una renovación hasta 2022 parece poca cosa. El acuerdo ha estado viciado desde el primer momento, cargado de una aparente obligación que no debería.

Ya fue raro que Quico Catalán fuera deprisa y corriendo en la víspera del partido en Girona para asegurarse de que Paco López no se marchaba. El presidente (porque Tito había dejado de pintar hacía tiempo) tuvo semanas para hacerlo antes, pero como el equipo no estaba salvado no lo hizo hasta que se vio con el agua al cuello. Paco López pudo haberse ido por pasta (mucha pasta) a otro sitio, pero ya le había dado su palabra al presidente. Quico le devolvió esa confianza con una primera oferta calcada a la que ya tenía asegurada por contrato. Quizás ahí, en verano, debería haberse acabado el asunto. Paco, a entrenar un año más y ya veríamos. Porque estos meses han generado más desconfianza que otra cosa. El entrenador sabe que en el club hubo, hay y habrá gente que le espera con más o menos ganas, pero las dudas ahora ya son en los dos sentidos y eso es mucho más peligroso.



No es, ni mucho menos, Paco López un mártir. Si hace lo que hasta ahora (ganar más que perder), tiene garantizado un muy buen contrato, trabaja a veinte minutos en coche de su casa y dirige al club del que es fiel seguidor. Y si pierde, eso sí, se irá a la calle con el contrato pagado de la temporada en curso y una pequeña limosna por los servicios prestados.



Tampoco veo a Quico apretando con las cláusulas y el dinero porque Paco sea de Silla y juegue, así, la baza emocional. Le apretó al macedonio para renovar en su día, al costarricense este verano y al que se ponga por delante para pagar lo que él cree que es justo o incluso un poco menos y salir ganador como el brillante negociador que es.