Raúl Jiménez, en COPE: "Ojalá el Valencia CF pueda contar conmigo en un futuro para la portería del primer equipo"

Raúl Jiménez (2006) de uno de los nombres propios de futuro en la portería del Valencia CF. Este año ha brillado en el Juvenil A, que terminó subcampeón de la Copa de Campeones. También ha podido debutar con el VCF Mestalla, equipo al que da el salto la próxima campaña. A la espera de ver cómo se resuelven las piezas bajo palos para la 2025-2026, Raúl brilla un año más con España en el Europeo Sub-19. El año pasado fue campeón del torneo con los mayores y este año aspira a repetir con los de su generación. Después del verano podría disputar también el Mundial Sub20. Hoy atiende a COPE desde Rumanía.

¿Qué tal los primeros días del torneo? Ganaron el primer partido

Teníamos muchas ganas de empezar ya. Llevamos unas semanas ya trabajando sobre todo para poder empezar contra Dinamarca, que era lo más importante y lo que teníamos en mente. La verdad que queríamos afrontar ese partido y conseguir los tres puntos ya pensando en el siguiente, analizándolo y con ganas de jugar el siguiente ya.

Victoria 1-0 en el primer partido. Siempre es importante empezar bien. ¿Qué tal las sensaciones del primer partido?

Bien, la verdad que al principio nos costó un poco porque el primer partido del torneo siempre suele costar un poco más que los otros. Pero bueno, creo que supimos sufrir, supimos afrontar los momentos del partido y supimos llevarlo bien y al final conseguimos los tres puntos y una victoria bastante sufrida. Y nada, como he dicho antes, contentos y ya pensando en el siguiente, que es el más importante ahora mismo.

¿Cómo vive el torneo? Porque viene de ser campeón ya la temporada pasada con los mayores y es capitán

Yo siempre se lo digo que este torneo no se juega todos los días. Ha habido aquí dos compañeros junto conmigo que hemos tenido la oportunidad de jugar el año pasado y sobre todo de ganarlo. Y nada, al final le digo que tranquilidad, que se juega con mucha tranquilidad, con mucho trabajo también y darle importancia sobre todo a lo que nos ha costado llegar hasta aquí, que hemos pasado dos fases bastante complicadas y darle importancia a eso. Siendo un equipo podemos conseguir cualquier cosa.

Decía que puede conseguir cualquier cosa. ¿Ve a este equipo capaz de conseguir el décimo Europeo Sub-19 y repetir el título de la temporada pasada?

No me gusta adelantar acontecimientos, pero este equipo ya ha demostrado que es capaz de todo. Venimos de una fase de enfrentarnos a dos selecciones favoritas, como puede ser Francia o Italia. Creo que si competimos de esa manera podemos optar a llegar lo más lejos posible. Hablabas de la fase de clasificación que no fue fácil. Yo creo que esa derrota contra Kosovo fue la que luego también os condicionó un poco en cuanto a que jugasteis contra Italia y contra Francia en la siguiente ronda.

Este año está también el Mundial Sub-20. Teniendo en cuenta que es el titular de la Sub-19, ¿se ves jugando ese Mundial Sub-20 dentro de unos meses?

Yo creo que ahora lo más importante que tenemos es el Sub-19. Jugarlo y disfrutarlo sobre todo. Intentar conseguir la victoria y luego ya después, si el seleccionador quiere contar conmigo, pues yo estaré a su disposición y ayudar al equipo en lo posible.

Llega a este Europeo Sub-19 después de una temporada que terminó muy bien en el Valencia CF, con esa Copa de Campeones que estuvieron a punto de ganar. ¿Cómo lo vivió?

El Valencia creo que tiene una de las mejores canteras. Siempre está bien valorada y bueno, creo que este año hemos tenido un equipo que va a quedar para la historia. Hemos competido muy bien en todas las fases de la temporada. No ha habido un momento en el que nos hayamos relajado. Y como ha dicho nuestro míster, Óscar, que desde aquí le damos las gracias porque han hecho una temporada increíble, hemos competido muy bien. Hemos salido a afrontar todos los partidos. El del más importante hasta menos importante. Y en la Copa de Campeones nos hemos cargado a dos rivales que los tenían como favoritos, como el Barça y el Madrid. Y luego en la final, desgraciadamente, perdimos contra el Betis, que han hecho muy buena temporada también. Y a mi equipo muy orgulloso y seguro que vendrán más alegrías.

¿Ha servido también para que la generación 2006 de la Academia VCF se reivindique? Siempre ha sufrido muchos cambios y se han dado resultados que no se esperaban

Sí, sí. Como tú dices, al final, desde que estamos en la Academia, esta generación, creo que no hemos tenido la suerte de poder levantar títulos, pero bueno, creo que este año ha servido de aprendizaje sobre todo también. Creo que hemos madurado bastante desde que llegamos todos y creo que este año se ha notado. Muy contentos y el equipo, la verdad, que ha hecho una temporada increíble.

Este año has jugado también con el VCF Mestalla algún partido ¿Qué le ha supuesto eso también de cara a su crecimiento este año?

Yo siempre digo que las oportunidades que me den yo siempre intento aprovecharlas. Hay unas que saldrán mejor y otras que saldrán peor. Pero bueno, creo que también es de valorar también que el club apueste así. Estoy muy contento con la temporada que he hecho en lo personal. Creo que ha sido muy buena, pero bueno, ahora estoy centrado aquí, en la selección, intentar ganar este campeonato. Muy contento con el Valencia CF y las oportunidades que me dan.

¿Qué espera del año que viene?

Estoy centrado aquí, estoy centrado en la selección, estoy centrado en intentar llegar lo más lejos posible aquí. Creo que después ya nos merecemos unas vacaciones tranquilas, tiempo de disfrutar con la familia también y los amigos, y ya, de cara a la próxima temporada, iremos viendo qué es la mejor opción.

Es inevitable pensar, hay muchos cambios también en la portería del Valencia CF. Se ha marchado Mamardashvili, entiendo que el objetivo será el poder llegar al primer equipo.

Sí, como te he dicho, estoy muy contento con las oportunidades que me da el Valencia. Como llevo diciendo siempre, ojalá poder debutar en Mestalla, creo que es un sueño de cualquier canterano que esté en el Valencia CF. La afición que tiene, lo que representan los valores del Valencia CF y todo creo que es único. Y ahora ha salido Mamardashvili, que ha hecho unos años increíbles en este club, le ha dado mucho. Ojalá que el club pueda contar conmigo en un futuro para defender esta portería.

¿Cuál es su sueño en el mundo del fútbol?

Creo que poco a poco estoy quitando sueños, como por ejemplo ha sido ganar la Eurocopa. Creo que me centro más en el día a día, en los campeonatos que tenga a mi alcance, como puede ser la Eurocopa o puede ser el Mundial, creo que son sueños que puedo tener a mi alcance de momento. Pero si hablamos de sueños a largo plazo, pues obviamente poder debutar, que al final es el sueño de cualquier niño que empiece a jugar al fútbol, poder debutar en Primera División y ya si tiramos por lo alto, ganar un Mundial o una Champions

SeFutbol Raúl Jiménez, capitán de la Sub-19

PENDIENTES DE LAS RENOVACIONES

Tanto Raúl Jiménez como Vicent Abril terminan contrato en junio de 2026. El Valencia CF tenía avanzada la renovación con ambos, que empezó a negociarse en septiembre, como desvelamos en COPE. No obstante, ambos han cambiado de agente y se han retomado las conversaciones con tal de encontrar esa ampliación contractual. Hay buena predisposición entre las partes y voluntad del Valencia CF por construir una carrera paralela para ambos. La confección de la portería del primer equipo para la próxima campaña tendrá incidencia directa en el rol que ocupen Abril y Jiménez con tal de seguir creciendo hacia la élite y no taponarse. El mercado, atento a la evolución de ambos.