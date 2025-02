Raquel Carrera: "Al entrar en pista, me acordé de mucha gente, en especial de mi familia, que vino por sorpresa a verme"

El 21 de marzo de 2024 en la Copa de la Reina, en Huelva, en una entrada a canasta la rodilla derecha le hizo crack y han pasado más de 300 días desde que, después de una operación y mucho trabajo en solitario, el sábado Raquel Carrera volviera a competir. El Valencia Basket y la selección española recuperan a su mejor jugadora interior. COPE ha querido compartir un momento tan especial con la gallega.

Raquel Carrera, buenas tardes y enhorabuena...

Hola, buenas tardes, muchas gracias.

¿En qué pensó cuando Rubén Burgos le dijo "Raquel, te toca"?

Emoción, al final se te pasan muchas cosas por la cabeza de todo el tiempo que llevas recuperándote, de todo lo que lo que has vivido, son muchas emociones juntas y mucha felicidad.

Miguel Ángel Polo Raquel Carrera en un lance del partido del sábado ante Gernika

¿Se llegó a acordar de alguien en concreto o no?

De mucha gente, yo creo que al final ha sido mucha gente la que ha formado parte de este proceso. En especial así, me acordé de mi familia porque vinieron a verme de sorpresa y para mí fue una alegría enorme.

Cuando se dice que de una lesión se vuelve más, ¿es verdad?

No sé si más fuerte, pero sí que distinta, con mejores hábitos, con más ganas de trabajar. Sí que es cierto que vuelves con otra mentalidad.

¿Ha tenido algún momento especialmente duro en este largo camino?

Hay días para todo. También hay días malos, días buenos. Es cierto que los días malos son malos, y se pasan y se pasa mal. Pero, bueno, al final han sido muchos más días buenos que malos, para mí es una felicidad enorme el haber tenido tanta gente cerca que me haya ayudado tanto en lo bueno y lo malo.

Miguel Ángel Polo Raquel Carrera aplaude a la grada al final del partido ante el Gernika

Raquel, ¿a qué saben esos 8 minutos 27 segundos en pista?

Saben a volver, a volver a disfrutar, a volver a hacer lo que me gusta y a empezar a coger ritmo con el equipo.

Ya llevaba semanas con el equipo, ha sido entrando de manera progresiva, a partir de tener el alta médica, ¿tenía ya prisa por volver?

Yo estaba tranquila, al final tengo la suerte de estar rodeada de muchos grandes profesionales en Valencia que saben lo que me conviene en cada momento, a mí, a mi rodilla, a mi cabeza en general. No era algo que me produjese ansiedad el hecho de que tuviera que ser este día jugar porque sí. Era ir viendo cómo se iba encontrando mi rodilla, cómo se iba encontrando mi cuerpo, al final son muchas cosas las que influyen en una recuperación tan larga y el sábado pues me encontraba bien y fue el día que jugué. Pero podría también haber sido que no hubiese encontrado bien y fuese otro día.

¿Cómo se sintió? ¿Tuvo miedo en algún salto, a la hora de postear?

La verdad es que yo creo que en ningún momento lo pensé, yo creo que la felicidad del momento de volver pudo al resto de cosas y era sólo pues el pensar en disfrutar en pista, en volver a jugar con mis compañeras, en que el baloncesto es un deporte en el que te pueden pasar mil cosas y estás todo el rato pensando en eso, yo creo que al final no lo vas a disfrutar.

¿Qué te dijeron tus compañeras? Usted es la alegría del vestuario...

Creo que todas estaban contentísimas, al final yo creo que muchas de ellas me han visto en el día a día trabajando tanto con ellas como fuera, he vivido en el gimnasio unos cuantos meses y nada, al final, pues con Queralt, con Alba, que son compañeras con las que también he compartido selección, que he estado con ellas en verano y han visto también ese crecimiento, también estaban muy contentas.

Ya que usted nombra a Queralt Casas. El 21 de marzo se lesiona usted, el 22 hablamos con ella en la previa de las semifinales y se emociona en directo y nos dice "vamos a ganar esta copa por Raquel". Sería de las más felices de su vuelta, no?

Al final son años ya con ella en el equipo y, al final, aparte de tener una amistad como jugadoras también tenemos una amistad personal. Eso es también algo bonito que me ha acompañado en toda esta etapa, en cómo me ha apoyado tanto dentro como como fuera de la pista. Estoy muy contenta de poder volver a compartir pista con ella.

Ahora ya la siguiente copa a ganarla usted, que está ahí, a un mes vista. Usted descansa de este viaje a Turquía. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta ahora?

Es algo que tendremos que ir viendo día a día, ver cómo me encuentro, las sensaciones, cómo está todo. Bueno, para mí, para mi cabeza, es ir viendo que todo está normal, seguir la rutina como hace el equipo en general. Sí que es cierto que este viaje lo descanso, pero el resto pues yo quiero hacerlo con normalidad. Depende de muchas cosas, pero yo ya estoy al cien por cien y quiero estar con el equipo todo el rato.

Usted llega cuando el equipo parece haber mostrado su mejor versión, ante Mercin y el sábado ante Gernika. Con su vuelta, se puede soñar con todo...

Creo que al final se lo merecen. Las he visto cada día desde que ha empezado la temporada trabajando. Sí que es cierto que al final hay gente que se va incorporando nueva, hay gente que se va del equipo y eso también es complicado. Yo creo que al final es un trabajo muy duro el que ha hecho tanto Rubén con todas las jugadoras. Ahora sí que es cierto que estamos en un buen momento, pero tampoco tenemos que confiarnos. Hay que seguir trabajando lo que queda de temporada.

¿Algún sueño para lo que queda de 24/25? uno lo ha cumplido ya, volver a las pistas. ¿Otro? ¿La Euroliga?

Claro, ya el hecho de estar en esa Final 6 y posible Final 4, si todo va bien en Mersin, para nosotras es increíble. Ojalá poder seguir sumando títulos para el club y para nosotras, pero sí que es cierto que queremos ir partido a partido, e ir viendo cómo va todo.

Raquel Carrera, felices de ver que está ya de vuelta. Enhorabuena y a disfrutar. A disfrutar y a ganar, porque Valencia Basket es eso...

Gracias, muchas gracias.