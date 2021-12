Puig y Murthy se reúnen en el Palau

Tal y como avanzó Deportes COPE Valencia la pasada semana, hoy es el día para el encuentro entre el President de la Generalitat, Ximo Puig y el presidente del Valencia, Anil Murthy. Desde el pasado 2 de marzo no se han visto. Aquella reunión dejó una frase lapidaria del President: “Meriton no tiene credibilidad ni crédito en la sociedad valenciana”. Murthy regresaba entonces de reunirse con Peter Lim en Singapur y se presentó en el Palau con las manos vacías. Ese desaire sentó como un desplante a la institución. Desde entonces, cruce de declaraciones, pero no se han vuelto a ver. Esta tarde es la cita.

El club anunció que señalaría una fecha para informar de la situación, en el mes de diciembre, una vez firmado el fondo CVC y conocida la hoja de ruta a seguir para la reanudación de las obras del nuevo estadio en Cortes Valencianas. La Consellería dio noventa días de cortesía para avanzar antes de caducar la ATE de manera definitiva. En ese escenario, ambas entidades se citan para marcar las pautas a seguir con un objetivo común: acabar el estadio.

Imagen de la llegada a la reunión del pasado dos de marzo





Será la de hoy, una reunión institucional. Más protocolaria que técnica. Así lo han acordado ambas partes. En la misma, se pondrá sobre la mesa el proyecto y los planes de financiación del mismo, pero sin entrar en detalles. Por este motivo, Murthy acudirá acompañado de la directora financiera, Inmaculada Ibañez, que será quién explique la parte económica.

Se espera una reunión corta. Generalitat y Valencia CF, han pactado fijar una fecha para las próximas semanas en la que los técnicos de las dos instituciones tomarán el protagonismo para entrar en el detalle del nuevo proyecto para el nuevo estadio. La idea que sale desde el club está clara: “queremos hacer un estadio para el Valencia CF y para la ciudad”.

Desde la Generalitat se está en alerta por lo ocurrido en la última visita, pero también con la predisposición de facilitar las cosas para que, por fin, el tema avance y esta vez sí, sea la definitiva.