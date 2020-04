El primer valenciano que ya está entrenando

“Ya estamos entrenando. El fútbol ha vuelto a Dinamarca”. Son las palabras alegres de Pablo Morenoen Tiempo de Juego de la Cadena COPE. El valenciano lleva unos días entrenando en Dinamarca. Es el preparador de porteros del FC Nordsjaelland y explicó a Paco González que se entrenan, de momento, divididos en grupos para seguir las recomendaciones del gobierno danés.

“Entrenamos en grupos de máximo diez personas en el campo. Somos ocho jugadores y dos entrenadores. Los diez jugadores pueden estar juntos respetando la distancia. Lo que hacemos es dividir la plantilla en cuatro grupos y en distintos horarios y así vamos entrenando durante todo el día”. El próximo 10 de mayo acaba todo el proceso de vuelta a la normalidad y podrían ya entrenar todos juntos y con contacto.

"Lo más probable es que se vuelva a jugar el 31 de mayo a puerta cerrada" explicaba Moreno

“No hay ninguna acción de contacto, lo marca el protocolo de la liga danesa. Por ahora no puede haber situaciones de contacto. Las aciones que hacemos son respetando la distancia”, añadió el valenciano.

En la liga danesa hay una fecha marcada en rojo para la posible vuelta del fútbol: “Hay tres fechas posibles para volver a jugar: el 17 de mayo, que es casi imposible; 24 de mayo, que se puede intentar pero depende de que los equipos vuelvan a entrenar; y la más probable es el 31 de mayo, pero a puerta cerrada, por supuesto”.

En Dinamarca hay 8.000 casos confirmados por coronavirus y algo más de 400 fallecidos y Pablo Moreno explicó en COPE cuál es el proceso con los test del COVID-19: "no nos hemos hecho test, aquí no puedes hacértelos si no tienes síntomas. Cuando vine de España pedí que me lo hicieran pero no me lo hicieron porque no tenia síntomas. Antes del inicio de Liga sí que tenemos que pasar un test para poder jugar”, concluyó.