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Hallan a dos hermanos muertos en su casa en Zarza de Granadilla (Cáceres)

La Guardia Civil no ha encontrado indicios de criminalidad, pero los resultados forenses serán determinantes

Zarza de Granadilla

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Zarza de Granadilla

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

El pasado 18 de marzo tuvo lugar el hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en el interior de una vivienda en la localidad de Zarza de Granadilla (Cáceres). Una vez encontrados los cuerpos, se ha activado el protocolo judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo sucedido. Por el momento, no se han apreciado indicios de criminalidad ni de la intervención de terceras personas, aunque todo queda a la espera de los resultados que arrojen las autopsias practicadas en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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