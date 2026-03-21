Hallan a dos hermanos muertos en su casa en Zarza de Granadilla (Cáceres)
La Guardia Civil no ha encontrado indicios de criminalidad, pero los resultados forenses serán determinantes
Almendralejo - Publicado el
1 min lectura
El pasado 18 de marzo tuvo lugar el hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en el interior de una vivienda en la localidad de Zarza de Granadilla (Cáceres). Una vez encontrados los cuerpos, se ha activado el protocolo judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo sucedido. Por el momento, no se han apreciado indicios de criminalidad ni de la intervención de terceras personas, aunque todo queda a la espera de los resultados que arrojen las autopsias practicadas en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
"El enfado de Sánchez con la guerra es parte de su marketing en esta nueva oposición a Donald Trump que le hace crecer en las encuestas"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h