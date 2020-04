Pablo Moreno, en Tiempo de Juego: "El protocolo del fútbol danés nos impide trabajar acciones de contacto"

Dinamarca, vecino de Alemania, también piensa en la vuelta al fútbol. Allí trabaja Pablo Moreno, entrenador de porteros.

Pablo explicó este sábado en Tiempo de Juego que los equipos entrenan "en grupos de máximo diez personas en el campo. Los diez pueden estar juntos respetando la distancia. No hay ninguna acción de contacto, lo marca el protocolo de la liga danesa".

Hay una fecha marcada en rojo para la posible vuelta del fútbol: "hay tres fechas posibles para volver a jugar: la más probable es el 31 de mayo".

En Dinamarca hay 8000 casos por coronavirus y 400 fallecidos: "No nos hemos hecho test, aquí no puedes hacértelos si no tienes síntomas".