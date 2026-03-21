Un hombre mata a tiros a una mujer en Zaragoza y después se suicida
En la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Una mujer ha fallecido este sábado en Zaragoza tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado.
El suceso ha ocurrido en torno a las 09.23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.
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Cristina L. Schlichting
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