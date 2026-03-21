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Un hombre mata a tiros a una mujer en Zaragoza y después se suicida

En la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

Detenido un hombre por matar a golpes a otro de 74 años en Torremolinos

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Detenido un hombre por matar a golpes a otro de 74 años en Torremolinos

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Una mujer ha fallecido este sábado en Zaragoza tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado.

El suceso ha ocurrido en torno a las 09.23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

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