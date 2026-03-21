Un hombre mata a tiros a una mujer en Zaragoza y después se suicida

Detenido un hombre por matar a golpes a otro de 74 años en Torremolinos

Una mujer ha fallecido este sábado en Zaragoza tras recibir varios disparos de un hombre que después se ha suicidado.

El suceso ha ocurrido en torno a las 09.23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.