Prepelic: "Seguro que he encontrado mi sitio en València"

¿Es la Copa el torneo más bonito que hay?

"Sí, es de lo más bonito en nuestro deporte. Es un poco distinto del Eurobasket, la Copa del Mundo o de los Juegos Olímpicos, porque aquí vas a muerte desde el principio. Aquí o ganas o te vas a casa".

Celebrando una canasta



Su cuarta Copa

"Mi experiencia está siendo un poco difícil. Cuando estaba en el Madrid llegamos a la final con ese tapón de Randolph sobre Tomic, un poco polémico y luego con Valencia perdimos hace dos años en Madrid y el año pasado contra Murcia que fue bastante duro".

Cuadro cuesta arriba

"Yo nunca me asusto y menos en nuestro deporte que es el más bonito del mundo. La presión es cuando no tienes nada que comer, no para ganar un partido. Queremos ganar siempre pero nadie nos pone una pistola en la cabeza. Como he aprendido de Igor Kokoshkov, cada siguiente partido es el más importante".

Charlando con Jones



¿Estamos ante un nuevo Prepelic más pasador y menos anotador?

"No creo, siempre he tenido esa capacidad generadora para los demás. Cuando llegué aquí fue con un rol de máximp anotador de la Liga, pero este año me costó adaptarme a este nuevo rol, pero con este equipo que tenemos con tanto talento con Jones, con Harper, ahora con Shannon, con Papi y Dubi por dentro hay que buscarse la vida un poco, ¿no?

También intento ser líder en el vestuario. Cada equipo ganador tienes algunos líderes para los momentos complicados. Siempre hemos salidos de las malas situaciones con un buen resultado.

No todo son números. Algunos hacen el trabajo sucio y en la estadística no se ve. A mí me gusta más ganar y meter menos, que al revés. Estamos en un muy buen momento de equipo".

¿Es Valencia el sitio de Prepelic?

"Sí, seguro. Nunca he estado en un equipo dos años y estoy muy a gusto con todos. Mi mujer, mi niño y el que está en camino también están muy felices. Valencia es una ciudad muy bonita, hablamos español y nos hemos acostumbrado a todo. Se puede decir que es el sitio donde quiero estar".