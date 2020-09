Ponsarnau: "El reto es grande y la ambición, máxima"

Comienzo ACB

Con las incertidumbres que aún podamos tener y que son humanas y sanas, pero que demuestran que somos conscientes de que tenemos mucho por mejorar, pero con la ilusión de volver a competir al máximo y contra un gran rival como Baskonia.

Fichajes y continuidad

De acuerdo, son cinco fichajes pero uno de los retos más importantes que tuvimos en verano fue la renovación de Tobey que costó y fue complicada y uno de los retos era recuperar las prestaciones de Sastre que fue el más eficaz jugando poco. Él jugaba bien pero el equipo no tanto. Estamos en ello y está respondiendo muy bien.

Jaume Ponsarnau durante su entrevista en Deportes COPE Valencia

Críticas

Supongo que tengo muchas, aunque trato de aislarme de las redes sociales. Es parte del trabajo del entrenador. Si las recibe el entrenador, el equipo queda más protegido. Hemos sido muy criticados, pero también muy competitivos. Muchas veces entraban por una oreja y salían por la otra.

Su renovación

Sinceramente pensaba que no iba a seguir. No tenía ninguna referencia clara, tras perder en semifinales. Eso no era un buen resultado, pero competimos muy bien y perdimos por un tiro que no entró en el último segundo. En Euroliga mostramos nuestro carácter competitivo y eso creo que se ha valorado por parte del club.

Mejor físico

Hicimos una apuesta clara, con trabajo individualizado. Ya teníamos un grupo de jugadores muy profesionales y los que han entrado han tenido que aprender. Queremos ser un equipo nuevo con nuevas virtudes. Hemos mejorado nuestra calidad física. Hemos tenido la circunstancia negativa de la lesión de Derrick (Williams) que nos ha roto su adaptación y también el handicap de la lesión de Klemen (Prepelic), pero estamos satisfecho de cómo estamos y esperamos tener el fuelle necesario.

Jugadores con carácter

Teníamos que sumar carácter competitivo y lo encuentras en jugadores ganadores. Hemos fichado jugadores muy temperamentales como Klemen o Nikola (Kalinic), pero sabemos que son buenos chicos y profesionales. Algunas reacciones se tendrían que limar y algunas no. Estos jugadores van aprendiendo cómo queremos ser. El reto es grande y la ambición es máxima.

La mejor plantilla

Decir que esta plantilla es mejor que aquella en la que estaban Rigaudeau, Oberto o Tomasevic me cuesta afirmarlo y también compararla con la que fue campeona de la Liga ACB. Probablemente es la mejor plantilla que yo haya entrenado, pero por suerte ya me he encontrado en esta situación otras veces. Voy sumando retos en mi trayectoria. Y este es súper ambicioso.

Talento

Este año creemos que hemos sumado algún jugador más de desborde y un foco con Marinkovic y Prepelic, como especialistas tiradores como tuvimos en su día con Matt Thomas. Además tenemos un base más de creatividad, con buen equilibrio en la defensa. Y esperamos un paso adelante de Mike, Joan o Guillem (Vives). El plan es tener más posibilidades.