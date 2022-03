"Peter Lim debe saber que aquí no todo vale"

¿Sensaciones?

Estoy contento porque es un año de trabajo de la Asociación y estoy contento porque al final es poder explicarle a un juez cómo se está gestionando el Valencia CF y si realmente puede meter mano a esos acuerdos de Junta que impugnamos.

¿Tenía inquietud el juez?

Es común que el juez tenga ganas de saber para dilucidar, para poder sentenciar. Es muy importante lo que ha pasado porque estamos fiscalizando a Meriton. Es preguntar sobre determinados casos, contratos y que el Valencia CF tenga que darnos esa información. Hemos necesitado un año, mucho tiempo y dinero para que nos responda, nos dé los contratos y aún así a duras penas porque han intentado menoscabar y caricaturizar a la Asociación. Meriton juega a esto, ya lo sabemos.

Imagen del juicioFoto: Superdeporte



¿Por qué os menosprecian?

Ellso hablan de que Libertad no representa a nadie, que no saben quién es Libertad. Es un desprecio que es como tratan al pequeño accionista y al aficionado del Valencia CF. Somos una Asociación que agrupa a más de 60.000 acciones, más de 4.000 accionistas y con más de mil socios es un desprecio directo a la afición del Valencia CF.

Plazos

Nuestro abogado dice que no podemos avenurarnos a saber cuándo habrá sentencia, pero lo que es seguro es que, sea cual sea el resultado, seguiremos trabajando por fiscalizar el club con las herramientas que tenemos.

Sueldo del presidente, pignoración de futbolistas...

El abogado de Meriton decía desconocer el valor de esos jugadores. Ha quedado de manifiesto que existe cierto cambalache. No sabemos si se está sobrevalando este préstamo de Lim.

Rueda de prensa de Libertad VCF



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La legimitimidad de Libertad VCF

Ya se ha resuelto por dos veces nuestra legimitidad, pero el Valencia CF sigue erre que erre. El abogado de Meriton fácilmente habrá estado media hora hablando de la legimitidad de Libertad y el resto no ha entrado mucho en el detalle de los acuerdos demandados. Siempre ha tratado de buscar problemas de forma. No quieren explicar por qué están tomando las decisiones que están tomando y que buscan el bien del máximo accionista y no el de la entidad.

Batalla de desgaste a Meriton

La expresión puede sonar peyorativa. Me gustaría creer que es una batalla para mostrarle a Peter Lim lo que nos preocupa el Valencia CF y que una SAD en España no se puede gestionar con oscurantismo y pensando que es mi negocio y yo me lo guiso y yo me lo como. Aquí no todo vale. Lo que llamamos fiscalizar, tener la lupa puesta y denunciar si algo vemos que puede ser irregular.