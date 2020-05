El permanente baile en el banquillo

Según revela el prestigioso Observatorio de fútbol suizo CIES (@CIES_Football) en un estudio sobre las cinco principales Ligas de Europa y entre los equipos punteros, sólo el Udinese Calcio italiano ha visto pasar a más técnicos por su banquillo que el Valencia CF.

Highest number of coaches who managed at least three domestic league matches between 2015 and 2019 for clubs always present in the five major European leagues: @Udinese_1896 ahead of @valenciacf & @losclive ! More exclusive data ➡️https://t.co/Qfv9Y05QD5pic.twitter.com/2NTBtJX96f