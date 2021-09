Paco López recoge el guante de su presidente

El entrenador del Levante UD, Paco López, agradeció este viernes el respaldo público recibido por el presidente Quico Catalán durante la semana y apostilló que nunca ha sentido falta de confianza de ningún miembro del club valenciano. “Siempre me he sentido respaldado por el presidente, por el club y la dirección deportiva. Se agradece, evidentemente, pero nunca he notado falta de confianza o falta de respaldo de nadie del club”, dijo Paco López, que todavía no ha ganado este curso con su equipo en la Liga.



Sin embargo, Paco López admitió que entiende la crítica en el entorno. “Todo el mundo quiere ganar. Es cierto que somos un equipo que llevamos varias temporadas y la exigencia crece y cada vez es mayor. Veo normal que cuando estás cuatro jornadas y no ganas pues que todo el mundo quiera ver ganar a su equipo”, comentó.



El entrenador del Levante insistió en que la Liga está “igualadísima” y que su equipo puede luchar por objetivos muy distintos. “Creo que somos entre doce y catorce equipos que podemos estar entre los diez primeros o entre los tres últimos y el que no lo quiera ver es problema suyo. Es una realidad y lo vemos y comentamos los entrenadores de Primera”, subrayó.

RUEDA DE PRENSA | Paco López



“El @elchecf está poniendo muy difícil las cosas a sus rivales. Vamos con la idea de hacerles daño, que nos generen lo menos posible”.#ElcheLevantepic.twitter.com/qPj64RMi1Y — Levante UD ?? (@LevanteUD) September 17, 2021





Sobre el Elche, al que se enfrenta este sábado a domicilio, Paco López recordó su buen inicio de temporada. “Está haciendo las cosa muy bien, me está gustando mucho. Es un equipo que está poniéndoles las cosas muy difíciles a los rivales para generar las ocasiones de gol”, señaló. Además, el preparador valenciano explicó que el alemán Shkodran Mustafi “está cada vez mejor” pero no quiso adelantar si será incluido en la convocatoria para viajar a Elche.

Paco López, junto a un ayudante en la ciudad deportiva