Pablo Martínez: “Hay plantilla de sobra para estar entre los seis primeros”

Pablo Martínez ha analizado su momento de juego

Notar los calambres gracias al desgaste significa que estoy volviendo a hacer los kilómetros del año pasado”

El objetivo del equipo

No hay presión este año como la hubo el año pasado. Sabíamos dónde queríamos estar. Hay plantilla de sobra para estar entre los seis primeros. Si solo se contaran las primeras partes el Levante UD estaría en ascenso directo. Trabajamos para mejorar en eso.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



?? @PMartinez36 sobre su futuro



?? “Le he dicho a mi entorno que no quiero saber nada de fuera. Tengo dos años más de contrato y es mi prioridad”



?? “¿Venderme por necesidad? Me tendrían que explicar, pero yo estoy muy bien donde estoy” pic.twitter.com/C99mnxbduY — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) March 26, 2024





El despido de Calleja y la llegada de Felipe

Los cambios a mitad siempre son raros. Nos pilló de sorpresa. Nadie se esperaba que Calleja pudiera salir esa semana.

El ‘polémico’ penalti de Dela

Lozano me dijo que Felipe había decidido que tirara Dela. Debió decirlo cuando yo no estaba, pero nada más allá.

El futuro de Pablo este verano

Le he dicho a mi entorno que no quiero saber nada de fuera. Tengo dos años más de contrato y es mi prioridad.¿Venderme por necesidad? Me tendrían que explicar, pero yo estoy muy bien donde estoy.

