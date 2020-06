La Nucía se estrena como campo de LaLiga

Otro partido para la historia. Ya no por la ausencia de público, porque este extremo desgraciadamente ya no es noticia y nos hemos de acostumbrar a vivir con él, si no porque un nuevo campo se añade a la larga lista de escenarios de la Primera división española. Será el estadio Camilo Cano de La Nucía (Alicante) que se convertirá en el número 101 de la historia de la máxima categoría del fútbol español.

Después de mucho buscar un domicilio provisional por las obras en la cubierta del Ciutat de València, pasando por la Ciudad Deportiva del Villarreal, Castalia y el José Rico Pérez, entre otros, los dirigentes granotas dieron con este estadio olímpico, con un año de vida, donde se han disputado unos Campeonatos de España de atletismo y cuyo césped, según reza en la página web de la instalación es idéntico al del Camp Nou. También las medidas son las reglamentarias y aunque en televisión pueda parecer otra cosa, los 105 metros por 68, son exactamente los mismos del Santiago Bernabéu o Mestalla y dos metros más corto y más estrecho que el Ciutat.

Radoja, entre Nolito y Jordán

Allí saltarán a partir de las 19:30 horas, con Tiempo de Juego en directo, el Levante UD y el Sevilla FC, dos equipos que se han enfrentado 13 veces con los granotas como locales. La última vez que ganó el Levante UD fue hace dos años (2-1) con tantos de Roger y Morales. El primero no estará en el choque de hoy, después de haber sido expulsado el pasado viernes en Mestalla. La primera roja que ha visto 'El Pistolero' desde que llegó al fútbol profesional. Su puesto en el ataque lo ocupará presumiblemente Borja Mayoral.

Se esperan muchos cambios del lado de los de Paco López debido al apretado calendario que tienen por delante, con lo que futbolistas como Bruno, Toño, Melero o Radoja ganan enteros para jugar de inicio.

Enfrente estará el Sevilla FC, el gran beneficiado de la última jornada, que tiene a todos sus futbolistas a disposición de Julen Lopetegui. Tratará de impartir justicia el colegiado canario Hernández Hernández desde el césped y el balear Cuadra Fernández en el VAR.