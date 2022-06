Nafti: “No voy a empezar la Liga con jugadores que no deseen estar aquí”

El nuevo entrenador del Levante, Mehdi Nafti, explicó este lunes que el equipo que espera la próxima temporada será un conjunto de Segunda División y no "uno de Primera en Segunda”. “Quiero un equipo agresivo, intenso, con humildad, bien ordenado y, si además podemos tener un equipo vistoso, mucho mejor. Cuanto antes posible lo asimilemos, mejor para todos”, dijo Nafti en su presentación ante los medios de comunicación, en la que admitió que no tiene otro objetivo que el ascenso a Primera.

“La plantilla del Levante tiene talento, otra cosa es que ciertos futbolistas no quieran competir en Segunda. Ése es otro tema. Lo que tengo claro es que yo no voy a empezar la Liga con jugadores que no deseen estar aquí. Quiero que mis chicos en el verde estén orgullosos de representar estos colores, el curriculum en Segunda es secundario. Lo primero es querer estar y querer correr”, añadió.

El nuevo técnico del Levante, que ha firmado para la próxima campaña y dos más en caso de ascenso a Primera División, dio su versión sobre si su elección ha podido crear cierta desilusión.

“Detrás de un micrófono no estoy para convencer a nadie. Hablar sirve de poco, me quedo con lo que he vivido en mis dos últimas experiencias. Con los comentarios con los que uno se va y me he ido de Lugo y de Leganés con muchos abrazos. Entrenar al Levante es un lujo, no es un caramelo envenenado. Cualquier entrenador sueña con mirar hacia arriba y no hacia abajo”, añadió Nafti, quien explicó a grandes rasgos cómo quiere que sea su equipo la próxima campaña.

“Solo entiendo el trabajo, la humildad, que sean ordenados e intensos y que tengan la picardía suficiente. Me defino un poquito como yo era como futbolista, que los jugadores corran mucho y bien, que lo den todo. Tenemos la sensación de que vamos subiendo escalones cada temporada. Creo que lo merecemos y no conocemos nuestro techo todavía. Estamos en el buen camino”, afirmó.

La defensa de Quico y Felipe

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, dio la bienvenida a Nafti y aseguró que el director deportivo, Felipe Miñambres, le trasladó su interés por ficharle “hace semanas” porque cree “firmemente” en su aptitud y actitud. “Hay que apostar y entender el proyecto. Empezamos un nuevo reto y hay que intentar buscar la excelencia cada día. Danos todo porque lo vamos a conseguir con esfuerzo y trabajo. Queremos volver a Primera de tu mano”, indicó en la rueda de prensa.

Por su parte, Miñambres comentó que Nafti le cautivó por su “pasión” y que cree que necesitan ahora un entrenador que llegue “con hambre” por el momento en el que está el Levante, tras caer a Segunda División. "El que quise fue el que elegí. Hubiera sido más fácil fichar un entrenado con nombre, pero mi llegada aquí fue por el corazón y me muevo por unos motivos y valores. Necesitamos un entrenador como él, con exigencia, profesionalidad, de convencimiento para el jugador para que esto vaya hacia adelante”, dijo a los medios de comunicación.