Murthy: "No vendimos a nuestros mejores jugadores"

Es su modus operandi habitual. Abrir las puertas de su despacho a los medios internacionales de par en par y mantenerlas cerradas a cal y canto con los más cercanos, aquellos que dominan mejor la situación crítica por la que atraviesa el club y que, por tanto, pueden plantear las cuestiones más incómodas. De ruedas de prensa, ya ni hablar.

Anil Murthy ha concedido una entrevista al diario británico Daily Mail en la que se vanagloria de la reacción que ha tenido el club en este complicado momento y sin entrar en detalles sobre los motivos que han llevado al Valencia CF a encontrarse en esta dificilísima situación. "La pandemia fue un terremoto de escala 10" comienza diciendo.

El presidente del Valencia CF durante un acto pasado

Así responde en torno la sorpresa que ha causado en la Europa futbolística la masiva salida de futbolistas (Ferran, Parejo, Coquelin, Rodrigo, Kondogbia...) del Valencia CF durante el pasado verano, pero no se le cuestiona el motivo por el que no hubo ninguna incorporación al equipo. "No creo que vendiéramos a nuestros mejores jugadores. Los vendimos por la sencilla razón de que vimos que los ingresos bajaban de 200 millones de euros a 100. Si no vendes jugadores, no tienes dinero para pagar salarios, para pagar deudas, a proveedores... Repito, no vendimos a los mejores, esos todavía están con nosotros".

Y por supuesto, uno de sus temas favoritos: el de la Academia: "nos está proporcionando una fuerte identidad como club. Yo lo llamo 'Proyecto Academia'. Queremos un mínimo de siete jugadores de la Academia en el primer equipo. Esta situación nos ha dado la opción de hacer lo que queríamos desde hace años".

Concluye con un mensaje positivo, bastante alejado del sentir común entre los aficionados ches: "soy más optimista que en el mes de marzo porque hemos ganado más experiencia".